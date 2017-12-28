دفتر الگوی کشت محصولات کشاورزی در قزوین ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز پنجشنبه در جلسه مشترک با مدیر و کارشناسان مدیریت آب و خاک سازمان اظهار کرد: در این دفتر بر اساس منابع آبی استان؛ برنامه ریزی برای کشت محصول در اراضی کشاورزی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات سفر هیات دولت به استان قزوین و اجرای ۲۰ هزار هکتارسیستم نوین آبیاری در اراضی کشاورزی و باغی استان بر پیگیری و تسریع در اتمام باقی مانده این طرح ها تاکید کرد.

خمسه تاکید کرد: آب و خاک از مقوله های مهم بخش کشاورزی است که باید با نگاه کارشناسی و بهره مندی از نیروهای متخصص در راستای استفاده بهینه از منابع آب و خاک حرکت کرد.

وی اضافه کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان بایستی در جهت حفظ منابع آب و خاک حرکت کنند.

خمسه یاد آور شد: یکی از سیاست های مهم بخش کشاورزی همکاری با سایر دستگاههای مرتبط با بخش کشاورزی به ویژه شرکت آب منطقه ای برای استفاده بهینه از منابع آبی استان است.

وی خواستار همفکری، همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایی استان برای رشد و توسعه بیشتر بخش کشاورزی استان شد.