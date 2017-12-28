۴ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی از استان یزد خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اکبر کلانتر در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه دیدگاه تیم اقتصادی استان یزد در زمینه تولید و صنعت تغییر کرده است، اظهار داشت: استان یزد چند معضل اصلی دارد که در حوزه پولی و بانکی بیشتر به چشم می‌آید.

وی با بیان اینکه از ابتدای دهه ۸۰ تا نیمه دهه ۹۰ حجم نقدینگی دو برابر رشد کرده است، ادامه داد: نقدینگی در بخش‌های غیررسمی انباشته شده و کمکی به تولید و صنعت نمی‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه در همین مدت سهم در گردش نقدینگی و سپرده مدت‌دار تقریبا معین و ثابت بوده است، افزود: سپرده‌های مدت‌دار از بخش تولید فرار کرده و در بخش‌های غیرتولیدی انباشته شده است که رشد ۳۰ درصدی در این زمینه داریم.

وی با بیان اینکه نسبت پرداخت تسهیلات به جذب سپرده در این مدت افت داشته است، اضافه کرد: سقف تسهیلات بخش صنعت و معدن از ابتدای دهه هفتاد تا کنون به ۲۰ درصد رسیده است و تسهیلات اعطایی به این بخش کاهش داشته است.

کلانتر با بیان اینکه در استان پنج هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی جذب سرمایه شده است تصریح کرد: چهار هزار میلیارد تومان از این سرمایه از استان خارج شده و تنها هزار میلیارد تومان در اختیار استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه یزد یک استان صنعتی است و ۵۰ درصد اشتغال استان را تامین می‌کند، عنوان کرد: می‌طلبد تا حمایت بیشتری از این بخش داشته باشیم و از مانع تراشی برای صنعت جلوگیری شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به اجرای طرح رونق تولید در استان و هدفی که در پس اجرای این طرح بود افزود: در صورتی این طرح موفق خواهد بود که تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار و تعطیل پرداخت شود این در حالیست که بانک ها تا پیش از اجرای این طرح نیز تسهیلات پرداخت می‌کردند.

وی با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات و موانعی که در این زمینه پیش‌روی صنعت است بیان داشت: بانک‌ها سپرده جذب می‌کنند اما معلوم نیست این پول و سپرده‌ای که در استان جذب شده در چه مواردی هزینه شده یا چرا از استان خارج شده است.