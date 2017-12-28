به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اراذل و اوباش که در فضای مجازی قدرت نمایی کرده و باعث ارعاب شهروندان شده به دستور شعبه دادستانی امروز پنجشنبه تحت الحفظ به محل پارک کوهستان انتقال داده شد، تا ضمن اظهار ندامت موجب عبرت افرادی باشد که چنین اندیشه های مجرمانه ای در سر دارند.

امیر عزیزی در گفتگو با خبرنگار در حاشیه این رخداد گفت: فردی که اخیرا ویدئو یی را در فضای مجازی منتشر کرده بود و از این طریق قدرت نمایی می کرد و موجب تشویش اذهان عمومی شده بود، به فوریت توسط مراجع انتظامی دستگیر شد.

وی افزود: پس از دستگیری قرار تامین متناسب برای این فرد صادر شد.

این مسئول تاکید کرد: اینگونه حرکات با فرهنگ غنی کرمانشاه در تعارض است و نباید جوان ها از اینگونه رفتارها تاثیر بگیرند و تقلید کنند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به طور جدی این مسائل را پیگیری می کند و برخورد بسیار قاطعی را با این افراد خواهیم داشت.