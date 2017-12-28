۶۳ هزار نوآموز استان مورد ارزیابی آمادگی تحصیلی قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی محمدی صبح پنجشنبه در آیین بهره برداری از نخستین مدرسه کودکان با نیازهای ویژه توسط یک خیر مدرسه ساز در بوکان با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی تنها مرجع رسمی سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان است افزود: همه ساله نوآموزان استان در بیش از ۳۵ پایگاه سنجش مورد ارزیابی قرار می گیرند که امسال ۶۳هزار نوآموز سنجش شدند.

وی با اشاره به تحصیل دو هزار و ۲۸۵ دانش آموز با نیازهای ویژه در سطح استان اظهارداشت: این دانش آموزان در ۲۸مرکز آموزشی تحت پوشش خدمات آموزشی و توانبخشی قرار گرفته اند.

محمدی با ابراز خرسندی از بهره برداری این واحد آموزشی در بوکان گفت: ایجاد چنین فضاهای آموزشی یکی از نیازهای اصلی دانش آموزان چند معلولیتی است که امیدواریم با همکاری و مشارکت خیرین بتوانیم در سالهای آتی شاهد توسعه چنین مراکز آموزشی باشیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی از آغاز بهره برداری یک واحد آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در شهرستان خوی تاپایان سالجاری خبر داد و گفت: علاوه بر این مرکز آموزشی چهار پروژه در استان در حال احداث است.

فرماندار بوکان نیز در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین در احداث فضاهای آموزشی در بوکان گفت: امروز خیرین در بخش‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت و درمان و کارهای فرهنگی ورود پیدا کرده‌اند که می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفت باشد.

جمال خسروی با بیان اینکه کودکان استثنایی هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند اضافه کرد: آموزش و برخورداری از خدمات آموزشی و... حق طبیعی این کودکان بوده و آنها نیز از سرمایه های انسانی جامعه به شمار می روند.

رئیس آموزش و پرورش بوکان نیز در این مراسم با تقدیر از خیرین مدرسه ساز گفت: این مرکز آموزشی در شش کلاس درس با زیربنای ۵۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ساخته شده است.

سلیمان مام عزیزی با بیان اینکه درحال حاضر مدرسه ۱۲ کلاسه ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه در امیرآباد بوکان در دست احداث است گفت: بوکان با کمبود فضای آموزشی مواجه است که امیدواریم با مشارکت خیرین گامی در راستای جبران آن برداریم.

وی با گلایه از دو شیفته بودن مدارس در بوکان عنوان کرد: برای تک شیفته شدن مدارس نیازمند احداث ۴۰۵ کلاس درس در بوکان هستیم که با توجه به همراهی خیرین امیدواریم تا چهار سال آتی تمامی مدارس شهرستان تک شیفته شوند.