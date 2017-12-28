به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی صبح پنجشنبه در جریان بازدید استاندار لرستان از پروژه های شهرستان سلسله با اشاره به اینکه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ آب فیض آباد الشتر از سال ۸۳ آغاز شده است، اظهار داشت: این پروژه با هدف تامین آب ۳۲۰۰ هکتار اراضی دیم منطقه آغاز شد.

وی با بیان اینکه دبی این ایستگاه پمپاژ آب ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه است و در کل سال ۲۵ میلیون مترمکعب آب را پمپاژ می کند، تصریح کرد: این پروژه در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه اعتبار هزینه شده برای ایجاد ایستگاه و شبکه آب آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، خاطرنشان کرد: این پروژه برای بهره برداری به ۲۱ میلیارد اعتبار نیاز دارد.

میرزایی با بیان اینکه امسال ۴ میلیارد اعتبار برای این پروژه مصوب شد که تاکنون ۱.۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است، ادامه داد: با این اعتبارات ایستگاه پمپاژ آب فیض آباد الشتر امسال هم بهره برداری نمی شود.