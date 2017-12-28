واکنش پارلمان مصر به طرح مداخله جویانه کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، پارلمان مصر طرح ارائه شده به کنگره آمریکا درباره قبطی های مصر را اکاذیب و افتراء دانست.
طارق رضوان رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان مصر در جریان جلسه استماع کمیته های روابط خارجی و دفاع و امنیت پارلمان مصر مربوط به طرح ارائه شده به کنگره درباره قبطی های مصر گفت: طرح ارائه شده از سوی ۶ عضو به کنگره که در آن ادعا شده است حقوق قبطی ها در مصر نقض می شود کذب و افتراء است.
برخی منابع مصری نیز این طرح را بی پایه و بدون مستنداتی که نشان دهد علیه مسیحیان در مصر تبعیض و خشونت رخ می دهد، دانستند و از اعضای کنگره آمریکا خواستند که به مصر سفر کنند و با نمایندگان مصری دیدار و اطلاعات دقیق دریافت کنند و دیدگاه قبطی ها را نیز مورد توجه قرار دهند.
شایان ذکر است که جمعه گذشته در کنگره آمریکا طرحی با عنوان حمایت از قبطی ها در مصر مطرح شد.
