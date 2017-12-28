کلنگ احداث معدن و کارخانه طلای سقز به زمین زده شد

به گزارش خبرنگارمهر، کلنگ احداث سایت معدنی طلای سقز که بزرگترین معدن طلای استان کردستان است امروز پنج شنبه با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و جمع دیگری از مسئولان و اهالی روستای قول قوله بر زمین زده شد.

جمعی از اهالی این روستا که شغل اکثر آنها دامداری و زنبورداری است و با احداث این معدن عرصه پرورش دام و زنبور آنها از بین رفته است خواستار پرداخت خسارت از دولت شدند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بهره برداری از سایت طلای سقز در فاز نخست برای ۳۵۰ نفر شغل ایجاد خواهد کرد، گفت: اولویت اشتغال در این سایت هم به مردم این روستا تعلق می گیرد.

فرماندار شهرستان سقز هم گفت: سعی و پیگیری خواهیم کرد تا به دامداران و زنبورداران متضرر این روستا، خسارت لازم پرداخت شود.