تعقیب و گریز طولانی و دستگیری شکارچی غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر پس از کسب اطلاعات از همیاران محیط زیست با تغییر مسیر در ماموریت گشت و کنترل خود در مناطق و پس از شناسایی متخلفی که به صورت غیرمجاز وارد مناطق شده و به صورت غیرقانونی اقدام به شکار نموده بود، مواجه می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: پس از گشت زنی طولانی در وسعت بسیار زیاد طبیعت حوزه شهرستان ایرانشهر و شناسایی متخلف در غروب آفتاب و شروع اقدامات اولیه برای دستگیری، شخص متخلف سریعاً اقدام به فرار می کند.

وی افزود: در ادامه تعقیب و گریز متخلف در مناطق صعب العبور منطقه شروع شد که با توجه به شناخت منطقه توسط محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست ایرانشهر و اشراف بر گذرگاه‌ها و مسیرها در یک اقدام کمین مناسب و سد کردن مسیر شخص متخلف موفق شدند شکارچی متخلف را در سحرگاه روز بعد دستگیر کنند.

پورملائی گفت: از شخص متخلف 5 قطعه پرنده از نوع گونه های 2 قطعه چنگر، 2 قطعه کبوتر وحشی و یک قطعه اردک کشف و ضبط شده و به همراه سایر مستندات جهت پیگیری موضوع به مقام قضائی شهرستان تحویل شد.