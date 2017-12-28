جاده های روستایی قزوین از فعالیت معدنی آسیب می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز پنجشنبه در جلسه شورای معادن که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: جاده های روستایی از فعالیت معادن بیشترین آسیب را می بینند که باید برای این موضوع برنامه ریزی و تدبیر کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در هنگام صدور مجوز در بخش معدن باید الویت بندی کنیم و معادنی که ارزش بیشتری دارند در دستور کار قرار گیرند.

وی اضافه کرد: نظارت بر نحوه و میزان برداشت مواد معدنی اهمیت زیادی دارد و باید با هماهنگی همه دستگاههای ذیربط در این عرصه نظارت بیشتری صورت گیرد.

فرخزاد یادآورشد: برداشتهای مازاد بر مجوز در بخش معدن نیز از مشکلات این حوزه است که باید کنترلها بیشتر شود.

وی رعایت مقررات و ضوابط زیست محیطی را از دیگر نکات قابل توجه در بخش معدن دانست و خواستار رعایت کامل قوانین این بخش شد.

در استان قزوین ۱۸۶ معدن وجود دارد که ۸۰ معدن آن فعال، ۵۰ معدن نیمه فعال و ۵۶ معدن غیرفعال است.