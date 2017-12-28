۲۰طرح بهداشت و درمان در سیریک به بهره برداری می رسد

غلام رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: احداث آزمایشگاه روستای گونمردی، احداث ۳ واحد زیست و مرکز جامع بهداشتی درمانی شهید مردان، احداث یک واحد زیست و آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بخش بمانی و احداث خانه های بهداشت در روستاهای لبنی و مهرگی از جمله طرح ها و پروژه هایی است که در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: احداث مرکز بهداشت و درمان فاطمه الزهراء(س) شهر سیریک و ۴ واحد مسکن پزشک شهر سیریک، احداث آزمایشگاه مرجع سیریک و ۳ واحد زیست شهر سیریک و گروگ مهمترین طرح های در دست اجرا است که امیدواریم تا دهه فجر بتوانیم به بهره برداری برسانیم.

رحیمی یادآور شد: اعتبار این طرح ها از محل اعتبارات پروژه های مورد تفاهم وزارت بهداشت و درمان در قالب طرح نظام سلامت انجام می شود که بخشی در دهه فجر و ما باقی این طرح ها و پروژها تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل می رسد.

رحیمی تصریح کرد: با اجرای این طرح ها بیش از ۲۰ هزار نفر از خدمات بهداشت و درمان در سطح شهرستان برخوردار خواهند شد.

وی به وجود ۳۵ خانه بهداشت در شهرستان سیریک اشاره کرد و گفت: با بهره برداری خانه های بهداشت و درمان در روستاهای سیریک، مردمان این روستاها از خدمات بهداشتی و درمانی بهرمند خواهند شد.