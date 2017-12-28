مردم دین خود را از عمل علما و زندگی آنها فرامی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی مقدم تهرانی پیش از ظهر پنج شنبه در کنگره مرحوم آیت الله آقانجفی همدانی با بیان اینکه صدها میلیون شیعه داریم، اظهار داشت: علما احساس وظیفه کردند که اجازه ندهند معارف از بین برود.

وی ادامه داد: شبهات در خصوص امامت فراوان بوده و علما برای پاسخ به این شبهات زحمات فراوانی را متقبل شده اند و حتی شهدایی نیز در این راستا داشته ایم.

آیت الله استادی با بیان اینکه علما تلاش کردند معارف آنگونه که باید به مردم منتقل شود، اظهار داشت: برای گرایش مردم به مکتب اسلام در هر زمان کارهایی لازم است و در دوران فعلی به علمایی همچون آیت الله آقانجفی همدانی نیاز داریم که بر جامعه اثر بگذارند.

وی با اشاره به اینکه جامعه نیاز دارد که امثال آیت الله آقانجفی همدانی در کنار مردم زندگی کنند، مردم دین را احساس کنند و متدین شوند، عنوان کرد: مردم به روحانیت نگاه می کنند که چه نوع زندگی دارند و می خواهند ببیند آنچه علما می گویند به آن باور دارند.

عضو جامعه مدرسین قم با بیان اینکه مردم دین خود را از علما و زندگی آنها می گیرند، یادآور شد: اگر علمایی همچون آقانجفی همدانی ۱۰۰ قدم برداشتند ما هم باید یک قدم برداریم و جوانان این علما را ببیند تا بر آنها اثر بگذارد.

وی افزود: این کنگره بهانه ای است که ما با توجه به آن باید تلاش کنیم که اگر کوتاهی وجود دارد جبران شود.

آیت الله استادی با بیان اینکه باید فکر کنیم می توانیم قدمی برداریم یا خیر؟، گفت: قدمی جز عمل کردن به باورها نمی توان برداشت و باید مردم را با عمل به دین دعوت کرد.

آیت الله رضا استادی افزود: مردم باید بتوانند با تمام وجود زندگی و شخصیت علمای دین را حس کنند.

وی با بیان اینکه شیخ کلینی ها، شیخ مفیدها در راستای گسترش این فقه و ابقاء مکتب تلاش ها کردند و شهیدان زیادی هم داده ایم؛ افزود: در هر زمانی به اقتضای شرایط، برای اعتقادات مردم و گرایش به این مکتب اقداماتی لازم است.

این استاد حوزه عنوان کرد: کتاب در عین لازم بودن، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید علمایی باشند که مردم بتوانند با تمام وجود این علما را حس کرده و باور کنند.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: امام صادق (ع) می فرمایند با سکوت مردم را به دین دعوت کنید و در پاسخ به اینکه چطور می توان با سکوت مردم را هدایت کرد، می فرمایند با عمل؛ بگذارید از روی اعمال شما قضاوت کنند.

پس از این برنامه با حضور علما، روحانیون و وزیران ارشاد و علوم ۶ کتاب در کنگره مرحوم آقا نجفی همدانی رونمایی شد.

این آثار شامل مجموعه ۱۸ جلدی تفسیر انوار درخشان، جلد اول مجموعه ۶ جلدی درخشان پرتویی از اصول کافی، یک بخش از تقریرات درس مرحوم آقا نجفی شامل ۳۰۰ صفحه دست نوشته ایشان، زندگینامه آقا نجفی، مستوره درخشان شامل ۱۰ جلد کلمات ناب قرآنی تفسیر انوار درخشان و مجموعه مقالات بود.