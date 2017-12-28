به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه سهام آسیایی به سمت بالاترین مقادیر یک دههای خود حرکت کرد.
در حالیکه قیمت مس به قله ۴ ساله خود رسید و با امید سرمایهگذاران به چشمانداز روشن اقتصاد جهانی، سهام آسیا به سوی ثبت بهترین عملکرد خود از سال ۲۰۰۹ تا کنون حرکت کرد.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج ژاپن، با جهشی ۰.۸ رصدی به رکورد ماه نوامبر ۵۷۰.۲ واحدی خود نزدیک شد؛ سطحی که از اواخر ۲۰۰۷ تا کنون، دیده نشده است.
این شاخص در سال ۲۰۱۷ به لطف بهبود رشد اقتصادی جهان با تقویت صادرات که درآمدهای شرکتی را به شدت افزایش داد، ۳۳ درصد رشد کرد. انتظار میرود بیشتر این روند مثبت در سال ۲۰۱۸ هم ادامه پیدا کند.
در معاملات امروز بیشتر بازارهای آسیایی به ضیافت پایانی سال ملحق شدند و کوسپس کرهجنوبی و شاخص اسسیآی۳۰۰ چین هردو حدود ۱ درصد جهش کردند و شاخص هانگسنگ از هنگکنگ ۰.۷ درصد به ارزش خود افزود. شاخص کامپوزیت اسای جاکارتا به رکورد بالای جدیدی دست یافت.
شاخص نیکی ژاپن و شاخص ست تایلندتنها دو شاخص آسیایی بودند که در محدوده قرمز (منفی) قرار گرفتند.
شاخص جهانی اماسسیآی که تغییرات سهام ۴۷ کشور را دنبال میکند، به مقادیر رکوردی خود نزدیک شد. این شاخص امسال ۲۱.۵ درصد رشد داشته است.
در حالی که بسیاری از بازارها به علت تعطیلات کریسمس بسته بودند حجم تبادلات کاهش یافته بود.بازارهای جهان تحت تاثیر تقویت قیمتهای فلزات و نفت در روزهای اخیر رشد کردند.
قیمت مس برای دهمین روز متوالی رشد کرد و به بالاترین رکورد ۴ ساله خود رسید.
قیمت فلزات که به عنوان شاخصی از رشد جهانی محسوب میشود و استفاده گستردهای در بخش نیرو و ساختوساز دارد، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۱ درصد رشد کرد.
قیمت طلا به رکورد یک ماهه خود رسید در حالی که قیمت نفت هم نزدیک به رکورد ۲.۵ ساله خود، که این هفته ثبت کرده بود باقی ماند، ضمن اینکه شاخص اسپاتگلد با ۰.۴ درصد افزایش به قیمت ۱۲۹۹.۲ دلار برای هر اونس رسید که این سطح از اواخر نوامبر تا کنون دیده نشده بود.
با پایین آمدن سود اوراق خزانهداری آمریکا از رکوردهای اخیر، شاخص دلار به پایینترین مقادیر یک ماهه خود نزدیک شد و ارزش دلار در برابر ین هم کاهش یافت.
دلار در مقابل ین ۰.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و به نرخ ۱۱۲.۷۸ ین در برابر هر دلار رسید. شاخص دلار هم به رقم ۹۲.۷۳۴ کاهش یافت و به کمترین مقدار خود در حدود ۴ هفته رسید.
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