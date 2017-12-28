۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

۲۰ مورد نقض آتش بس در مناطق کاهش تنش در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته

وزارت دفاع روسیه به تعداد موارد نقض آتش بس در مناطق کاهش تنش در سوریه طی ساعات گذشته اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نمایندگان روسیه در کمیته روسی-ترکی ویژه رصد موارد نقض آتش بس در مناطق کاهش تنش در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ مورد نقض ثبت کرده اند.

بر اساس این گزارش؛ از مجموع این موارد ۸ مورد در حلب، یک مورد در دمشق، ۳ مورد در  حمص و ۳ مورد در لاذقیه ثبت شده است. طرف ترکیه ای نیز ۵ مورد ثبت کرده است که سه مورد در حماه و دو مورد در ادلب بوده است.

خبر دیگر اینکه ارتش سوریه و متحدانش بر روستای ام حارتین و بلندی طویله الرحمن پس از درگیری با تروریستهای جبهه النصره در حومه شمال شرقی حماه مسلط شدند.

