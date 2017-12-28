«عربی» به عنوان مسئول بازرسی شهرداری فرون آباد معرفی شد

به گزارش خبرنگارمهر، فرزین عربی به عنوان مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری فرون آباد معارفه شد.

کورش میرزایی در این مراسم ضمن خیرمقدم به مسئولین استانداری،اعضای شورای اسلامی شهر از خدمات ارزنده اکبر جعفری راویز مسئول پیشین بازرسی شهرداری فرون آباد تقدیر کرد.

شهردار فرون آباد با اشاره به حساسیت های فراوان در واحد بازرسی افزود: مسئول بازرسی ناظر بر روند اجرای قوانین است و همچنین وظیفه سالم سازی محیط را برعهده دارد و می تواند همچون بازوی توانمندی برای شهرداری ومجموعه باشد.

جعفری از زحمات بی بدیل شهردار فرون آباد در دوره 4 ساله اش و هم کاری های همیشگی و شایسته تقدیر کرد و گفت: امیدوارم مسئول جدید بازرسی بتوانند نیروی راهبردی و کاربردی تر برای شهرداری باشد تا بتوانیم شاهد پیشرفت های بی بدیل ای شهرستان باشیم.

درپایان مراسم با اهدای لوح سپاس ازخدمات ارزنده و شایسته اکبرجعفری راویز تکریم و حکم مسئولیت فرزین عربی مسئول جدید واحد بازرسی شهرداری تقدیم شد.