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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

رئیس پلیس راه استان البرز مطرح کرد:

اعلام محدودیت های ترافیکی محور کرج - چالوس

اعلام محدودیت های ترافیکی محور کرج - چالوس

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز محدودیت های ترافیکی محور کرج - چالوس را اعلام کرد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعمال محدودیت های ترافیکی در روزهای پایانی هفته، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ٢٤ روز جمعه هشتم دی ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع می شود.

وی اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس راه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه هشتم دی ماه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان البرز به وضعیت تردد موتور سیکلت در محور کرج - چالوس  نیز اشاره کرد و گفت: محدودیت های تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته آغاز و تا ساعت شش بامداد روز شنبه نهم دی ماه ادامه خواهد شد.

سرهنگ معظمی گودرزی گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است. 

کد مطلب 4185127

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