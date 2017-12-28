کاهش دید افقی نیز به کمتر از ۲ هزارمتر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هواشناسی هرمزگان، مجتبی حمزه نژاد گفت: براثر ورود سامانه پرفشار سرد شمالی که از بامداد امروز وارد استان شده است افزایش سرعت باد و کاهش دید افقی نیز به کمتر از ۲ هزارمتر پیش‌بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: افزایش باد شمالی در تنگه هرمز، جزایر شرقی خلیج‌فارس و بخش‌هایی از دریای عمان تا عصر فردا جمعه وجود دارد. سرعت باد در این مدت به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج به دو متر می‌رسد.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با بیان اینکه دما نیز در این مدت ۲ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد، اظهارداشت: دمای بندرعباس هم‌اکنون ۲۶ درجه با رطوبت ۲۰ درصد است.