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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

مرگ راننده جوان در اتاقک متلاشی شده پراید

مرگ راننده جوان در اتاقک متلاشی شده پراید

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک پراید، راننده پراید جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی  با اعلام خبر تصادف مرگبار در جاده قدیم کرج درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۶:۴۷ صبح امروز حادثه تصادف در جاده قدیم کرج، کیلومتر ۱۴، داخل شهرک دانش به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه اتوبوس بدون مسافر به شدت با یک دستگاه پراید که فقط راننده داخل آن بود، از مقابل با هم برخورد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: زمانیکه آتش‌نشانان به محل رسیدند راننده اتوبوس از خودرو خارج شده اما راننده سی ساله پراید داخل اتاقک ویران شده خودرو محبوس بود.

ملکی افزود: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی قطعات خودروی پراید را برش داده و راننده را از داخل خودرو خارج کردند که پس از معاینات لازم مشخص شد وی بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در نهایت خودروها به محل امنی منتقل، محل حادثه برای بررسی علت به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۷:۱۵ به پایان رسید.

کد مطلب 4185133
نورا حسینی

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