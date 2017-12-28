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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

«سماع مولانا» در قالب آثار خوشنویس و عکس برپا می شود

«سماع مولانا» در قالب آثار خوشنویس و عکس برپا می شود

گالری گویا «سماع مولانا» از دید بابک برزویه هنرمند عکاس و آثار خوشنویسی اسرافیل شیرچی هنرمند بین المللی و استاد انجمن خوشنویسان ایران را به نمایش می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی و عکس اسرافیل شیرچی و بابک برزویه، ۴۰ اثر عکس و خوشنویسی با موضوع «سماع مولانا» از روز جمعه هشتم تا بیستم دی به نمایش در می آید. اسرافیل شیرچی با نگارش یادداشتی کوتاه در این باره حس و حال خویش را چنین بیان کرد:

«پر و بال ما کمند عشق اوست/ موکشانش می کشد تا کوی دوست

اتفاق هنری و فرهنگی با خط پر از تغزل فارسی و کلماتی رها وعشق آفرین و خرد بخش و روح نواز مولانا، بر نگاه و دقت عارفانه بابک برزویه، رویدادی خاص ، معنوی و نادر است. سعی کرده‌ام در گوشه و کنار تصاویر، قلم برقصانم و کلمات را بر بیرق و دستار عاشقان متواضع و پر شور بنشانم ... . می دانید که اولین گام ها پخته ترین گام ها نیستند ولی یک جریان معنوی و فرهنگی را در روزگار تند و تیز تکنولوژی شکل می‌دهند، که ما بدان نیازمندیم. این حرکت فرهنگی و هنری و همراهی خط که ریشه هزارساله در کنار شعر و شعور ایران عزیز دارد با نگاه ژرف اندیش دوست هنرمندم بابک برزویه که چشم دوربینش را به شوق دیدار مولانا و عاشقان فرزانگی و خرد و اندیشه متعالی سوق داد، غنیمت میدانم و از همدلی برادران میرباقری (گالری و انتشارات گویا) که سال ها سفره صفا و معنویت و فرهنگ می گسترانند سپاسگزارم.

اسرافیل شیرچی»

نمایشگاه «سماع مولانا» از هشتم تا بیستم دی در گالری گویا واقع در خیابان کریمخان زند، روبه‌روی ایرانشهر، شماره ۹۱ برگزار می شود.

کد مطلب 4185137
فریبرز دارایی

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