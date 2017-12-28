«سماع مولانا» در قالب آثار خوشنویس و عکس برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی و عکس اسرافیل شیرچی و بابک برزویه، ۴۰ اثر عکس و خوشنویسی با موضوع «سماع مولانا» از روز جمعه هشتم تا بیستم دی به نمایش در می آید. اسرافیل شیرچی با نگارش یادداشتی کوتاه در این باره حس و حال خویش را چنین بیان کرد:

«پر و بال ما کمند عشق اوست/ موکشانش می کشد تا کوی دوست

اتفاق هنری و فرهنگی با خط پر از تغزل فارسی و کلماتی رها وعشق آفرین و خرد بخش و روح نواز مولانا، بر نگاه و دقت عارفانه بابک برزویه، رویدادی خاص ، معنوی و نادر است. سعی کرده‌ام در گوشه و کنار تصاویر، قلم برقصانم و کلمات را بر بیرق و دستار عاشقان متواضع و پر شور بنشانم ... . می دانید که اولین گام ها پخته ترین گام ها نیستند ولی یک جریان معنوی و فرهنگی را در روزگار تند و تیز تکنولوژی شکل می‌دهند، که ما بدان نیازمندیم. این حرکت فرهنگی و هنری و همراهی خط که ریشه هزارساله در کنار شعر و شعور ایران عزیز دارد با نگاه ژرف اندیش دوست هنرمندم بابک برزویه که چشم دوربینش را به شوق دیدار مولانا و عاشقان فرزانگی و خرد و اندیشه متعالی سوق داد، غنیمت میدانم و از همدلی برادران میرباقری (گالری و انتشارات گویا) که سال ها سفره صفا و معنویت و فرهنگ می گسترانند سپاسگزارم.

اسرافیل شیرچی»

نمایشگاه «سماع مولانا» از هشتم تا بیستم دی در گالری گویا واقع در خیابان کریمخان زند، روبه‌روی ایرانشهر، شماره ۹۱ برگزار می شود.