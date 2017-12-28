اختصاص هزار میلیارد تومان برای جوایز صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ حسن پور بیگلری درباره حمایت از صادرکنندگان اظهار داشت: علاوه بر اختصاص این بودجه، مصوب شده تا سال آینده درصدی به تعرفه واردات همه کالاها اضافه شود و درآمد دولت ازمحل افزایش تعرفه واردات، مستقیم به صندوقی واریز شود و موجودی این صندوق به حمایت ازصادر کنندگان اختصاص یابد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رونق تولید داخلی راهی جز صادرات محورشدن این تولیدات ندارد، گفت: ما زمانی می توانیم محصولات را صادرات محور کنیم که از نظر قیمت و کیفیت قدرت رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر حمایت دولت، تولید کنندگان ایرانی هم باید تلاش کنند تا تولیداتشان را با قیمت تمام شده نازل و کیفیت بالا به دست مشتری برسانند، گفت: بازار تعارف ندارد و اگر محصولات ایرانی توان رقابت با نمونه های خارجی را نداشته باشند، از میدان خارج می شوند و در آن صورت حمایت دولت هم نتیجه ای نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی محدود بودن بازارهای هدف صادراتی کشور را یکی دیگر ازمشکلات صادرات محور شدن کالاهای ایرانی دانست و افزود: درحال حاضر از حدود ۲۰۰ کشور جهان، تنها ۱۰ کشور بازارهای هدف صادراتی ما هستند که با این تعداد بازار هدف، نمی توان جهشی در صادرات ایجادکرد.

وی تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه را یکی دیگر از برنامه ها برای افزایش بازارهای هدف کالاهای ایرانی دانست و افزود: امیدواریم با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و استفاده از افراد توانمند به عنوان رایزنان اقتصادی بتوانیم بیش ازگذشته محصولات با کیفیت ایرانی را به جهان معرفی کنیم.