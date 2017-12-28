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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه مطرح کرد:

پیام رهبر انقلاب همه را برای کمک به زلزله زدگان بسیج کرد

پیام رهبر انقلاب همه را برای کمک به زلزله زدگان بسیج کرد

کرمانشاه- معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: پیام رهبر معظم انقلاب در همان ساعات اولیه تمام نهادها و دستگاهها را بسیج کرد و پای کار کشاند و طی آن یک اراده ملی در کشور رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار امروز پنج شنبه درنشست استاندار با ائمه جماعات مساجد و ادارت کرمانشاه با اشاره به مسائل اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: امروز وضعیت اجتماعی کشور آنگونه که باید مطلوب نیست.

وی افزود: در این راستا در نظر است در استان با استفاده از ظرفیت های موجودی که در گروههای مرجع بالاخص روحانیون وجود دارد، استفاده شود و یک کار فرهنگی هماهنگ انجام دهیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه ابرازداشت: باید در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سرمایه های اجتماعی تلاش کنیم و در این راستا مساعدت استاندار و امام جمعه کرمانشاه بسیار مشهود است.

وی در ادامه به زلزله اخیر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: به درستی که در این حادثه آحاد مردم استان و ملت ایران با تمام وجود کرمانشاه را تبدیل به ایران کردند و دست هموطنان خود را به گرمی گرفتند.

الهی تبار خاطر نشان کرد: اینکه تا ساعت ۱۱ همان روز ۲۹۰۰ نفر زنده از زیر آوار بیرون آورده شد و بیش از ۶ هزار نفر مجروح به مرکز استان انتقال یافتند، کار بسیار بزرگی بود.

به گفته وی، پیام رهبر معظم انقلاب در همان ساعات اولیه تمام نهادها و دستگاهها را بسیج کرد و پای کار کشاند و طی آن یک اراده ملی در کشور رقم خورد.

وی روحانیون را میدان دار در این حادثه دانست و ابراز داشت: در همین راستا سپاه و ارتش با تلاش بی دریغ خود در این مدت مردم آسیب دیده را یاری کردند.

کد مطلب 4185151

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