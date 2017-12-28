به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی پیش از ظهر پنج شنبه در کنگره ملی مفسر قرآن، آیت الله آقا نجفی همدانی گفت: این نکوداشت ها یک سرمایه گذاری برای معرفی الگوی عملی است.

وی گفت: این نوع نکوداشت ها سرمایه گذاری است و هر چقدر بتوانیم کار و هزینه کنیم، نتیجه آن در آینده نسل جوان و جامعه مشخص خواهد بود.

استاندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه از برگزاری این کنگره با عظمت برای مردی بزرگ و کم نظیر بسیار خوشحالم و از همه دست اندرکاران، به ویژه مؤسسه شهید مدنی و حضرت آیت الله محمدی به عنوان رئیس شورا سپاسگزاری می کنم، گفت: درباره توقعات مردم استان همدان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواسته ها را بعد از جلسه با وی مطرح می کنم.

نیکبخت با بیان اینکه همدان دارای افتخارات فراوانی است و دانشنامه ای ۱۴۰ جلدی را درباره بزرگان همدان در دست تهیه داریم، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، همدان به صورت طبیعی دارای بزرگانی است که در سایر نقاط کشور کمتر از آن ها داریم و علمای همدان به جاهای دیگر می روند.

وی اضافه کرد: برخی بزرگان استان همدان مانند سید جمال الدین و میر سید علی همدانی برای خود ماموریت جهانی در تبلیغ اسلام تعریف کرده اند.

استاندار همدان بابیان اینکه همدان یک نیروی فوق العاده دارد که هم عالم پرورش می دهد و هم علما راغب به آمدن به همدان می شوند، گفت: عالمی مانند آقا نجفی آن همه برای قرآن وقت می گذارد، با جوانان نیز همنشینی دارد و برای آنها وقت می گذارد که جای تفکر دارد.

نیکبخت بابیان اینکه این کنگره نباید در اینجا تمام شود و این عالم جلیل القدر باید همچنان بزرگ داشته شود، گفت: پیشنهاد می دهم برای بزرگداشت آیت الله تألهی(ره) که دستور مقام معظم رهبری بود، موسسه شهید مدنی برنامه ریزی برای سال آینده داشته باشند و بنده هم حمایت خواهم کرد.