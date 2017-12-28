۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

وزیر علوم:

برگزاری نکوداشت عالمان سرمایه‌گذاری برای معرفی الگوی عملی است

همدان - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برگزاری نکوداشت عالمان سرمایه‌گذاری برای معرفی الگوی عملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی پیش از ظهر پنج شنبه در کنگره ملی مفسر قرآن، آیت الله آقا نجفی همدانی گفت: این نکوداشت ها یک سرمایه گذاری برای معرفی الگوی عملی است.

وی گفت: این نوع نکوداشت ها سرمایه گذاری است و هر چقدر بتوانیم کار و هزینه کنیم، نتیجه آن در آینده نسل جوان و جامعه مشخص خواهد بود.

استاندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه از برگزاری این کنگره با عظمت برای مردی بزرگ و کم نظیر بسیار خوشحالم و از همه دست اندرکاران، به ویژه مؤسسه شهید مدنی و حضرت آیت الله محمدی به عنوان رئیس شورا سپاسگزاری می کنم، گفت: درباره توقعات مردم استان همدان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواسته ها را بعد از جلسه با وی مطرح می کنم.

نیکبخت با بیان اینکه همدان دارای افتخارات فراوانی است و دانشنامه ای ۱۴۰ جلدی را درباره بزرگان همدان در دست تهیه داریم، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، همدان به صورت طبیعی دارای بزرگانی است که در سایر نقاط کشور کمتر از آن ها داریم و علمای همدان به جاهای دیگر می روند.

وی اضافه کرد: برخی بزرگان استان همدان مانند سید جمال الدین و میر سید علی همدانی برای خود ماموریت جهانی در تبلیغ اسلام تعریف کرده اند.

استاندار همدان بابیان اینکه همدان یک نیروی فوق العاده دارد که هم عالم پرورش می دهد و هم علما راغب به آمدن به همدان می شوند، گفت: عالمی مانند آقا نجفی آن همه برای قرآن وقت می گذارد، با جوانان نیز همنشینی دارد و برای آنها وقت می گذارد که جای تفکر دارد.

نیکبخت بابیان اینکه این کنگره نباید در اینجا تمام شود و این عالم جلیل القدر باید همچنان بزرگ داشته شود، گفت: پیشنهاد می دهم برای بزرگداشت آیت الله تألهی(ره) که دستور مقام معظم رهبری بود، موسسه شهید مدنی برنامه ریزی برای سال آینده داشته باشند و بنده هم حمایت خواهم کرد.

