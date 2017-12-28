به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجلال حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌ الله ۹ دی از ساعت ۹ صبح روز شنبه نهم دی ماه ۹۶ آغاز می‌‏شود و مسیر این راهپیمایی از عرصه میدان شهدا به سمت بست شیخ طوسی حرم رضوی خواهد بود و سپس مداح و ذاکر اهل‌ بیت عصمت و طهارت(ع) میثم مطیعی به نوحه‌ خوانی خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: در پایان این راهپیمایی، عموم مردم در رواق امام خمینی(ره) حاضر شده و از سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان بهره‌مند خواهند شد و پس از سخنرانی نیز قطعنامه این راهپیمایی قرائت می‌‏شود.

حسینی افزود: برگزاری حلقه معرفت، پرسمان دینی، نشست تخصصی، برنامه سخنرانی و شب شعر از دیگر برنامه‌‏های حرم رضوی به مناسبت یوم الله ۹ دی است .