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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی خبر داد؛

اجرای برنامه‌های گرامیداشت یوم الله ۹ دی در حرم رضوی

اجرای برنامه‌های گرامیداشت یوم الله ۹ دی در حرم رضوی

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: برنامه‌های ویژه ای به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۹ دی در حرم رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجلال حسینی در جمع خبرنگاران  اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌ الله ۹ دی از ساعت  ۹ صبح روز شنبه نهم دی ماه ۹۶ آغاز می‌‏شود و مسیر این راهپیمایی از عرصه میدان شهدا به سمت بست شیخ طوسی حرم رضوی خواهد بود و سپس مداح و ذاکر اهل‌ بیت عصمت و طهارت(ع) میثم مطیعی به نوحه‌ خوانی خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: در پایان این راهپیمایی، عموم مردم در رواق امام خمینی(ره) حاضر شده و از سخنرانی حجت‌الاسلام  علیرضا پناهیان بهره‌مند خواهند شد و پس از سخنرانی نیز قطعنامه این راهپیمایی قرائت می‌‏شود.

حسینی افزود:  برگزاری حلقه معرفت، پرسمان دینی، نشست تخصصی، برنامه سخنرانی و شب شعر از دیگر برنامه‌‏های حرم رضوی به مناسبت یوم الله ۹ دی است .

کد مطلب 4185162

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