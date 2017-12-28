جشنواره « شتاب ملی» بهمن ماه جاری در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره شناسایی وتوانمندسازی ایده های برگزیده «شتاب ملی» پیش ازظهر پنج شنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره به همت ستاد هفته پژوهش و فناوری گیلان در این استان برگزار می شود.

مسعود اصفهانی خاطرنشان کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند تا پایان دی ماه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی guilan.bmn.ir مراجعه و پس از ثبت نام، کاربرگ تهیه و پس از تکمیل این کاربرگ مستندات و مدارک خود شامل گواهی، عکس، فیلم، نقشه مقالات، جوایز، قراردادهای پژوهشی، صنعتی و گزارش های عملی خود را به نشانی الکترونیکی guilanbmn@gmail.com ارسال کنند.

وی در ادامه افزود: صاحبان ایده های برتر و کاربردی جشنواره شتاب ملی ضمن دریافت جایزه به دستگاه های اجرایی مربوطه معرفی می شوند.

دبیر جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده با اشاره به موضوعات این جشنواره برای شرکت علاقه مندان، گفت: این جشنواره با موضوعات علوم انسانی، فنی و مهندسی، صنایع پزشکی و پیراپزشکی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، بهداشت شهری، محیط زیست، گردشگری و هنرهای بومی، فناری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل شهری و بین شهری، خدمات شهری و فضای سبز، دریا و یا هر موضوع آزاد دیگری که تفکر خلاقانه ای داشته باشد برگزار می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ نوآوری و تقویت خودباوری در مردم و شناسایی، تشویق و معرفی ایده پردازان شایسته و برتر است.

به گفته اصفهانی جشنواره شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده با عنوان شتاب ملی دهه فجر امسال در گیلان برگزار می شود.