به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جواد ناصریان در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان با بیان اینکه وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح ساختار فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌اند، اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان‌ها و بخش‌ها به لحاظ جمعیت و دیگر شاخص‌ها طی سال‌های اخیر رشد داشته‌اند اما ساختار آنها همچنان قدیمی بود، ساختار فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در کشور مورد بازنگری قرار گرفت.

وی ادامه داد: در راستای اصلاح ساختار فرمانداری‌ها، در مجموع ۶۰۰ پست معاونت فرماندار به فرمانداری‌های سراسر کشور اضافه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور افزود: همچنین ۴۰ درصد بخشداری‌ها که نیازمند تقویت ساختار بودند با ایجاد پست معاون بخشدار تقویت خواهند شد تا خدمات‌رسانی به مردم در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها به شکل بهتری صورت گیرد.

ناصریان تصریح کرد: برای اجرای این اصلاح ساختار از ظرفیت نیروی انسانی مجموعه وزارت کشور در سراسر استان‌ها برای پست‌های ایجاد شده استفاده می‌شود.

وی بیان داشت: اولویت وزارت کشور استفاده از توانمندی نیروهای جوان و مستعد و به خصوص بانوان در عرصه مدیریت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با اشاره به بررسی پرداخت حق مرزی برای کارمندان در مناطق مرزی، عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته تلاش خواهیم کرد تا حق مرزی به کارکنان مجموعه استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در هرمزگان نیز تعلق یابد و پرداخت شود.