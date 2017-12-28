به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انفجاری که دیروز چهارشنبه در شهر «سن‌پترزبورگ» رخ داد را حادثه‌ای تروریستی اعلام کرد و خواستار برخورد قانونی مناسب با آنهایی شد که به اتهام مشارکت در این جرم، بازداشت می‌شوند.

وی همچنین تاکید کرد: چنانچه پای تهدید علیه جان مامورین قانون در میان باشد؛ آنها باید قاطعانه وارد عمل شوند.

گفتنی است در نتیجه انفجاری که دیروز در فروشگاهی در سن‌پترز‌بورگ، زادگاه پوتین، رخ داد؛ دست‌کم ۱۳ نفر مجروح شدند.

وی در ادامه اظهارات خود که در جمع نظامیان روسیه بیان شد، خطاب به آنها گفت: شما در حفظ تمامیت ارضی سوریه و آغاز روند سیاسی این کشور سهم زیادی داشته‌اید.

پوتین شمار نظامیان روسی را که در عملیات سوریه حضور داشتند، ۴۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس (که میزبان نیروهای روسیه در خاک سوریه هستند) دائمی خواهند بود.

به گفته وی، خلبانان روسی با ۳۴ هزار پرواز ضمن نابودی ۱۶۶ پایگاه تروریست‌ها به آزادسازی ۱۰۰۰ منطقه از سوریه کمک کردند.

پوتین ادامه داد: محاصره و نهایت فروپاشی سوریه می توانست سیطره گروههای تروریستی بر منابع نفتی و ثروتهای نهفته این کشور را به دنبال داشته باشد حال‌آنکه در عوض، هزاران تروریست و مراکز قدرت و انبارهای مهمات آنها از بین رفت.