مرتضی فلاحپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در درون زمین نیروهایی هایی بسیار عظیم از قبیل آتشفشان و زلزله نهفته است، اظهار داشت: همانگونه که آتشفشان اغلب در نقاط خاصی فوران می کند، زلزله نیز همانگونه است.
وی افزود: تاکنون پیشرفته ترین کشورها و بزرگترین دانشمندان این علم از پیشبینی زلزله عاجز ماندهاند و شکی نیست که کشور ما ایران با توجه به موقعیت زمین شناسی و سوابق رخداد زلزله، مستعد وقوع زلزله است که البته این موضوع در تمام نقاط کشور صدق نمیکند.
رئیس دانشگاه پیام نور مهریز بیان کرد: استان یزد که بخش با ارزشی از کشور پر افتخار ایران است، با توجه به مطالعات انجام شده نمیتواند از وقوع زلزله مستثنی باشد اما با توجه به تاریخ گذشته زمین شناسی آن و مطالعات انجام شده، دارای گسل های متعدد و مختلفی است.
وی عنوان کرد: طبق نقشه، گسلهای اصلی بسیار اندکی در استان یزد با روند تقریبا شمالی - جنوبی استان یزد را در مینوردد که خوشبختانه قریب به اتفاق آن در منطقه عاری از سکنه امتداد دارد و تعدادی نیز گسلهای فرعی به صورت منفرد و پراکنده نیز در بخش دیگر استان است که احتمال فعال شدن آن بسیار ضعیف است.
فلاحپور بیان کرد: با یک نگاه مختصر به نقشهها و سابقه منطقه چنین متصور است که امکان وقوع زمین لرزه شدید در استان بسیار کم است و در صورت فعال شدن، قدرت آن بسیار ناچیز خواهد بود.
وی افزود: اغلب زلزله های جهان در نواحی مشخصی که به نام مناطق زلزله خیز یا کمربندهای زلزله معروفند، روی می دهد که مهمترین این کمربندها حاشیه های اقیانوس آرام و نواحی به خصوصی در کوههای جوان دنیا مانند آلپ، هیمالیا، البرز و زاگرس منطبق هستند.
این استاد دانشگاه افزود: کشور ایران روی یکی از کمربندهای فعال زلزلهخیز جهان قرار گرفته و هر چند مدت یکبار زمین لرزه ویران کننده ای روی میدهد.
وی ادامه داد: در ماههای اخیر زمین لرزههای متعددی در مناطقی از کشور رخ داده است که این امر هم باعث ناراحتی و هم نگرانی مردم شده که البته طبیعی است اما استان یزد با توجه به همجواری با برخی استانهای زلزله خیز، بیشتر لرزشهای استانهای همجوار را احساس کرده است.
فلاحپور عنوان کرد: با وجود زلزلهخیز بودن کشورمان، خوشبختانه طبق آمار ۱۱۶۱ سال گذشته با توجه به اینکه زمین لرزههای مهیبی در کشور ثبت شده، هیچکدام در یزد نبوده است.
این دکترای زمین شناسی ادامه داد: زمین لرزه هایی که در استانهای همجوار رخ میدهد، با توجه به اینکه کانون آن در این استانهاست، طبیعی است که امواج ضعیف شده آن به یزد میرسد که آن هم تاکنون هیچ گونه خسارتی نداشته است.
وی افزود: بر اساس نقشه مقدماتی خطر زمین لرزه در منطقه یزد در قسمت پهنه بندی نسبی متوسط به پایین قرار دارد که بر این اساس منطقه یزد مورد تهدید جدی زمین لرزه قرار ندارد.
نظر شما