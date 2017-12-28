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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد خبر داد:

دستگیری سارق حرفه ای کش روزن با هشت فقره سرقت

دستگیری سارق حرفه ای کش روزن با هشت فقره سرقت

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری سارق حرفه ای کش روزن با هشت فقره سرقت خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرم بازیان در تشریح این خبر افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت در هسته ی مرکزی شهر یاسوج، موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان بویراحمد قرار گرفت.

بازیان تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۲ گلستان شهر یاسوج سرانجام با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های هدفمند در نقاط مرکزی شهر یاسوج، روز گذشته فرد سابقه داری را حین سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

بازیان با اشاره به بازجویی های انجام گرفته از متهم توسط ماموران انتظامی، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های فنی و علمی پلیسی، به هشت فقره سرقت از نوع کش روزنی اعتراف کرد.

وی افزود: این متهم پس از اقرار و بازسازی صحنه و تشکیل پرونده و معرفی به مرجع قضایی، با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 4185176

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