اولویت قوه قضائیه برخورد با اسم و رسم دارهای مفاسد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای صبح امروز در دیدار با نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و روحانیون استان ایلام در دانشگاه این شهر اظهار داشت: مردم ایلام جزو ولایتمدارترین و غیورترین مردم کشور هستند که با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک در طول دوران دفاع مقدس تاکنون از کیان کشور دفاع کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این استان یکی از امن ترین استان های کشور است، اظهار داشت: خوشبختانه هیچ گونه جرایم تروریستی در این استان مشاهده نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مردم این استان لیاقت خدمتگزاری دارند، افزود: خدمت به مردم و خدمات رسانی به آنها از عبادت هم بالاتر است.

اژه ای در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه طبق قانون اساسی و وظایف خود در راستای تحقق عدالت و حاکمیت قانون گام برمی دارد، تصریح کرد: این قوه در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی تلاش خواهد کرد و اینکه چقدر موفق بوده و تا چه اندازه ای به نقطه مطلوب رسیده، جای بررسی دارد.

وی با اشاره به اینکه هدف قوه قضائیه اجرای عدالت علوی در جامعه است، افزود: البته در اجرای عدالت باید واقعیت ها را نگاه کرد و در راستای اجرای عدالت باید توقعات معقول داشته باشیم.

محسنی اژه ای گفت: مبارزه با فساد اقتصادی یکی از مهمترین اولویت های قوه قضائیه است که در این راستا برخورد با دانه درشت ها و اسم و رسم دارها بیشتر از آفتابه دزدهاست.

وی تصریح کرد: همه باید در راستای تحقق عدالت و رفع موانع عدالت به قوه قضائیه کمک کنند و در این راستا طی سه سال اخیر برخورد قوه قضائیه در بحث مفاسد اقتصادی بیشتر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حقوق شهروندی افزود: حقوق شهروندی بحث فوق العاده مهمی است. همه شهروندان باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند به طور مثال فردی که صدها تن مواد مخدر وارد کشور کرده و هزاران نفر را آلوده کرده است، باید از حق شهروندی برخوردار باشد و علاوه بر این خانواده هایی که از این بحث مواد مخدر دچار از هم پاشیدگی شده اند نیز باید از حق و حقوق برخوردار باشند.

وی با اشاره به اینکه در راستای حقوق شهروندی، ساماندهی فضای مجازی جزو اولویت های قوه قضائیه قرار گرفته است، گفت: در این راستا تلاش خواهیم کرد این بخش را ساماندهی و مدیریت کنیم تا علاوه بر فواید این فضا، ضرر و زیان های این بخش نیز بررسی و شناسایی شوند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهای قوه قضائیه برخورد با زمین خواری در کشور بوده است به طوری که طی سال جاری ۲۸۰ هزار هکتار اراضی رفع تصرف شده است.

وی با اشاره به اینکه باید دانشگاهیان در بحث پژوهش و تربیت نیروی انسانی به قوه قضائیه کمک کنند، افزود: طی برنامه پنجم توسعه بیش از ۴ هزار قاضی در قوه قضائیه جذب شده اند و قطعا دانشگاهیان با تربیت نیروی کارآمد می توانند به قوه قضائیه کمک شایانی کنند.

اژه ای در ادامه با اشاره به اینکه وکلا از جایگاه خاصی در جامعه و قوه قضائیه برخوردارند افزود: از وکلا تقاضا داریم در بحث حق الوکاله ها کمی مراعات حال مردم را داشته باشند. در این راستا پرونده های موجود است که یک وکیل برای پرونده ای ۱۰ میلیارد تومان دستمزد گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه باید در بیان نقدها نکات مثبت و منفی دیده شود، گفت: عده ای با چهره حق طلبی و عدالت خواهی و دفاع از محرومیت در راستای بی عدالتی گام برمی دارند و انصاف را رعایت نمی کنند.