ضرورت احداث ۷۲باب خانه عالم در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در نشست با مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی و روحانیان مستقر استان گفت: در حوزه اعزام و استقرار روحانیان و همچنین احداث مسجد در استان هرمزگان، شاهد رویش و پویش خوبی هستیم.

وی افزود: به ویژه در حوزه استقرار روحانیان در روستاها، اقدامات بسیار خوبی تاکنون صورت گرفته است و روحانیان مستقر در مناطق به خوبی توانسته اند وظایف و رسالت های محوله را به انجام برسانند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: روحانیان مستقر در حد توان خود به خوبی در روستاها فعالیت می کنند و نقش بسزایی در ارتقای سطح آگاهی های دینی مردم روستاها دارند، به ویژه در شرایط حساس فعلی که با هجمه سنگین از سوی دشمنان روبه رو هستیم حضور روحانیان مستقر در روستاها امری حیاتی و ضروری است.

حجت الاسلام انصاری راد بیان داشت: در عصر کنونی که با تهاجم فرهنگی دشمن مواجه هستیم روحانیان مستقر سعی می کنند از همه ظرفیت ها و امکانات در اختیار، برای مقابله با جنگ نرم دشمن به کار گیرند.

وی اضافه کرد: مساجد یکی از مهمترین ظرفیت ها و امکاناتی است که برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و مبارزه با آسیب های اجتماعی می توان از آن به نحو مطلوب بهره برد، مردم و جوانان مسجدی با آگاهی از برکات این مکان معنوی از این ظرفیت به خوبی استفاده می کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: نقش روحانیان مستقر در روستاها برای اطلاع رسانی بیشتر در حوزه فرهنگ دینی نقش تاثیرگذار و موثری است، درحال حاضر بیش از ۱۰۰ روحانی مستقر در روستاهای استان هرمزگان فعالیت تبلیغی دارند که به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است.

حجت الاسلام انصاری راد بیان داشت: بسیاری از مشکلات در حوزه فرهنگی و اجتماعی در روستاها از طریق حضور روحانیان مستقر در این مناطق مرتفع می شود.

وی کاهش و رفع آسیب های اجتماعی را به عنوان یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری نام برد و گفت: روحانیان مستقر می توانند نقش موثر و سازنده ای را در این زمینه ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغ در شرایط زمانی امروز افزود: با توجه به مقبولیت و محبوبیت روحانیون در میان مردم، مبلغان مستقر می‌توانند در کاهش این آسیب‌ها از جمله طلاق مؤثر باشند و جامعه را در مسیر رشد و تعالی هدایت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: از میان پنج آسیب اجتماعی مدنظر رهبر معظم انقلاب، اعتیاد، طلاق و مفاسد اجتماعی از مواردی است که روحانیون مستقر می‌توانند در کاهش و رفع این آسیب‌ها خوب عمل کنند.

انصاری‌راد با تاکید بر دانش‌افزایی و ارتقای مهارت‌های مبلغان در روستاها گفت: از آنجایی که روحانیون از اقشار تأثیرگذار جامعه هستند، حضور آنها در مناطق محروم و حاشیه‌نشین می‌تواند بسیار مؤثر و ارزشمند باشد.

وی بیان کرد: روحانیون مستقر با فعال‌کردن مساجد، پاسخ به شبهات فکری و اعتقادی جوانان، جذب نوجوانان و جوانان، پر کردن اوقات فراغت آنان و همچنین رفع اختلافات موجود در روستاها می‌توانند سهم بسزایی در کاهش آسیب‌ها و معضلات ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: همچنین روحانیون مستقر باید با مردم روستاها تعامل سازنده داشته باشند و مدیران دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها نیز باید نگاه ویژه ای به روحانی مستقر و فعالیت تبلیغی وی داشته باشند.

انصاری‌راد تصریح کرد: سعی این اداره کل بر این است تا از نزدیک با روحانیون مستقر در روستاها دیدار کرده و از نزدیک در جریان فعالیت و وضعیت معیشتی آنان قرار گیریم.

وی با تاکید بر اینکه در تلاشیم حقوق روحانیون مستقر را افزایش دهیم، گفت: در حال حاضر، نیازمند احداث ۷۲ باب خانه عالم در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار در هرمزگان هستیم و باید در راستای جذب اعتبارات گام‌های بزرگتری برداشت.