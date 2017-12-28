شدت بیکاری در استان کرمانشاه کمتر از زلزله نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنج شنبه در نشست استاندار با ائمه جماعات مساجد و ادارت کرمانشاه با درود بر روح پرفتوح امام راحل و ۱۰ هزار شهید استان کرمانشاه، اظهار داشت: هدف از این جلسه دیدار با علمای استان و تقدیر و تشکر از روحانیون به خاطر حضورشان در مناطق زلزله زده که تسکینی بر آلام مردم بو د، است.

وی افزود: اگر استان کرمانشاه نیاز به پیشرفت و توسعه دارد باید روحانیت پیش قدم شوند، چرا که در پیروزی انقلاب و هر اتفاقی که روی داد این قشر برای برون رفت مشکلات پیش قدم می شدند.

استاندار کرمانشاه به زلزله اخیر استان اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ ثانیه لرزش شوک سنگینی به ۷۵ درصد استان وارد کرد و ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورد که برای جبران آن نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان داریم.

وی بیان داشت: این زلزله به نوعی در گسل زاگرس و جغرافیای ایران بی‌نظیر بود و گسل های دیگر استانها را تحت تاثیر خود قرار داد و فعال کرد.

بازوند، وجود نیروهای سپاه و ارتش را یک امداد الهی دانست و تصریح کرد: ظرفیت سپاه، قرارگاه خاتم و ارتش بسیاری از خلاء ها را پر کرد و امر امداد رسانی را در همان ساعات ابتدایی به خوبی انجام دادند.

به گفته وی، سخنان و حضور مقام معظم رهبری در نقاط زلزله زده نقطه عطفی برای وفاق ملی و اجتماعی در کل کشور بود که همه نهادها و دستگاهها را پای کار آورد.

وی ساخت ۱۰ هزار کانکس را کار راحتی ندانست و ابراز داشت: خوشبختاته با تلاشهایی که می شود در این راستا ۷۵ درصد کار ساخت کانکس در روستاها و ۴۵ درصد در شهرها انجام شد و تا پایان دی ماه از اسکان اضطراری عبور کرده و به اسکان موقت پایان خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه، با اعلام تخریب ۱۳۵ مسجد و حسینه در این زلزله اظهار داشت: ۶۵ میلیارد تومان برای بازسازی این اماکن مقدس نیاز داریم که خیرین و دولت باید در این امر مشارکت کنند.

وی بیان داشت: حدود ۱۲۰۰ روحانی در مناطق زلزله زده حضور یافتند که حضور ایشان باعث کاهش آلام حادثه دیدگان شد.

باوزند تصریح کرد: باید حدود ۱۵۰۰۰ کانکس تحویل مردم شود. کسانی که کانکس مردمی تحویل گرفته اند، اگر مطالبه کانکس دولتی نداشته باشند، هزینه کانکس را بعد ازمرحله اسکان موقت به آنها پرداخت خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: باید ۳۹ هزار خانه را کاملا از نو بسازیم و ۵۵ هزار خانه را مرمت کنیم. مردم باید همکاری کنند و صبور باشند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما در استان کرمانشاه بحث بیکاری است که تمام خانواده های کرمانشاهی دارند از آن‌رنج می کشند و شدت و حدت آن از زلزله کمتر نیست. اگر حل این آسیب بیشتر از این طول بکشد خود را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش نشان خواهد داد.

بازوند افزود: همه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند و دین باوری و دینداری می تواند در اصلاح فرهنگ مصرف در این حوزه بسیار تأثیرگذار باشد. در کاهش آسیب‌های اجتماعی به شدت به حضور و نقش آفرینی روحانیون نیازمند هستیم.