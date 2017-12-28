شاه اردن برادرانش را از ارتش حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، برخی منابع اعلام کردند که ملک عبدالله دوم ۲ برادر به همراه پسرعمویش را از فرماندهی ارتش این کشور برکنار کرد.

این در حالی است که رای الیوم ۲ روز قبل اعلام کرده بود که نام شاهزاده علی بن الحسین برادر شاه عبدالله دوم در فهرست بازنشسته ها قرار گرفته است.

علی بن الحسین فرزند ملک حسین از این تصمیم استقبال کرده بود.

پایگاه عربی ۲۱ نیز از تصمیم ملک عبدالله دوم در بازنشسته کردن فیصل بن الحسین و علی بن الحسین برادران و طلال بن محمد پسر عمویش از ارتش اردن خبر داده بود.

عبدالله دوم در نامه به برادرش فیصل علت بازنشسته کردن فیصل و برادرش علی را نوسازی و بازنگری در بدنه نیروهای مسلح این کشور و تقویت توان عملیاتی آنها دانسته بود.