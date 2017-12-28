به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی ظهر پنجشنبه در دیدار با شهردار بیله سوار تصریح کرد: اداره کل استاندارد با بررسی و نظارت بر شهربازیها تجهیزات غیراستاندارد را احصا میکند و در ادامه این وظیفه شهرداریها است که از فعالیت شهربازی غیراستاندارد خودداری کنند.
وی افزود: در شهرستان بیله سوار نیز انتظار میرود، شهرداران اجازه فعالیت تجهیزات غیراستاندارد را ندهند تا در ادامه حادثه ناگواری رخ ندهد.
مدیرکل استاندارد استان همچنین بهضرورت توجه شهرداریها در استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد تأکید کرد و افزود: مطابق قوانین لزوم استفاده از فرآوردههای ساختمانی استاندارد مورد تأکید قرار گرفته است.
علایی متذکر شد: انتظار میرود در ساختوسازها نیز ناظران پروژهها از استفاده مصالح غیراستاندارد ممانعت کرده و در مقابل به کار گیری مصالح ساختمانی استاندارد را فرهنگسازی کنند.
وی افزود: مصالح استاندارد ارتباط مستقیم با سلامت و ایمنی ساختمان دارد و در نتیجه برای جلوگیری از بروز حوادث برای ساختمان انتظار میرود این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.
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