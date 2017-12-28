۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خبرداد:

نخستین همایش استانی شعر «شکوفه های بهمن» در فومن برگزار می شود

فومن- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن از برگزاری نخستین همایش استانی شعر «شکوفه های بهمن »همزمان با دهه فجر امسال در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نیک انجام پیش از ظهر پنج شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: نخستین جشنواره همایش استانی شعر شکوفه های بهمن همزمان با دهه فجر امسال در  شهرستان فومن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره همایش حضور مهمانان کشور و استانی و در حد ملی برگزار می شود، افزود: فراخوان شرکت برای علاقه مندان در این همایش از صبح امروز منتشر شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن با اشاره به اینکه این همایش همزمان با دهه فجر و در روز ۱۹ بهمن ماه برگزار می شود، گفت: سالن شهدای خدمتگزار مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن مکان برگزاری این همایش استانی است.

وی در ادامه پاسداشت یاد و خاطره دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را هدف از برگزاری این همایش عنوان و خاطرنشان کرد: علاقه مندان برای شرکت در این همایش می توانند اشعار خود را تا تاریخ ۳۰ دی ماه جاری به دبیرخانه این همایش واقع در اداه فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن ارسال کنند.

نیک انجام همچنین با تأکید بر اینکه از هر شاعر یک شعر پذیرفته می شود، تصریح کرد: موضوع این اشعار باید دهه فجر و انقلاب اسلامی و در سه قالب کلاسیک، نیمایی و سپید سروده شده و جدیدترین اثر شرکت کننده بوده و در جشنواره دیگر با این اثر شرکت نکرده باشد.

وی با بیان اینکه شرکت در این همایش محدودیت سنی ندارد، افزود: از آثار برگزیده توسط داوران استانی و ملی در اختتامیه این جشنواره در روز ۱۹ بهمن ماه تجلیل می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن با اشاره به دعوت از شاعران و هنرمندان استانی برای این همایش، گفت: سید حمیدرضا برقعی مهمان ویژه این همایش است.

وی به برنامه های دیگر این همایش نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه عکس انقلاب، سخنرانی و نقد و بررسی و همچنین تجلیل از مادران شهدای هنرمند از جمله این برنامه ها است.

