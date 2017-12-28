حماسه ۹ دی تجلی ولایتمداری ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل، ابوالفضل معینی نژاد با گرامیداشت حماسه ۹ دی و روز «بصیرت و میثاق امت با ولایت» اظهار داشت: مردم با حضور در حماسه ۹ دی توانستند از اعتبار نظام اسلامی دفاع کنند و با بصیرت خود ضربه سنگینی بر نقشه های شوم دشمنان وارد آورند و آن را نقش بر آب کردند.

وی با اشاره به حضور یکپارچه مردم در این حماسه باشکوه تاکید کرد: حماسه نهم دی ماه روز تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، پاسداری از ارزش های اسلامی، تجدید بیعت با آرمان های انقلاب، عزت و آزادگی و تجلی شکوه ولایتمداری بود.

فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در حماسه ۹ دی پیام روشنی برای استکبار جهانی و دشمنان نظام داشتند که آن پایداری، مقاومت، در صحنه بودن و اعتقاد راسخ به اصول انقلاب اسلامی و رهبری بود.

وی عزت و اقتدار نظام اسلامی را مرهون فداکاری و هوشمندی مردم غیور ایران اسلامی دانست و یادآور شد: مردم با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و با حضور یکپارچه در صحنه های مختلف در برهه های حساس، نظام مقدس ایران اسلامی را از خطر نفوذ بیگانگان مصون داشته و با خروش حماسی و اراده‌ای استوار در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ایستاده اند.