گرشاسبی عازم دبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال، باید ۱۰۲هزار دلار تا ۲۶ دی ماه به فرناندو گابریل پرداخت کند تا شش امتیاز از این تیم کسر نشود. در غیر اینصورت این جکم بطور اتوماتیک اجرا می شود.

این درحالی است که مسئولان باشگاه پرسپولیس ادعا می کنند تمام طلب گابریل را به وکیل قانونی اش در ایران پرداخت کرده است. بنابر این ادعای وی مبنی بر عدم دریافت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس صحت ندارد. از این رو قرار نیست این پول به حساب اعلام شده از سوی گابریل واریز شود.

حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس که از سوی هیات مدیره مامور شده تا این مشکل را برطرف کند قرار است همراه معاون حقوقی باشگاه و وکیل قانونی گابریل، اواسط هفته آینده به دبی سفر کرده تا مشکل به وجود آمده را حل کنند. گرشاسبی قصد دارد در این دیدار تفاهم نامه ای را به امضای گابریل رسانده و برای فیفا ارسال کند تا خطر کسر شش امتیاز، این تیم را تهدید نکند.