مشکلات مجموعه قضایی استان ایلام ظرف ۳ سال رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در پایان سفر دو روزه خود و هیات همراه به استان ایلام، در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدرددانی از زحمات و میزبانی مسئولان این استان به ویژه نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام، استاندار و رئیس کل دادگستری استان، تصریح کرد: معاونت امور راهبردی، بررسی های مفصلی درباره دستگاه قضایی استان ایلام انجام داده و کاستی های موجود را احصاء کرده است. تلاش ما بر این است که بتوانیم با تامین اعتبارات مناسب، بخشی از این کاستی ها را برطرف کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: با بررسی های صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که قریب به ۱۴۰ میلیارد تومان برای برطرف کردن مشکلات دستگاه قضایی استان در طول سه سال نیاز است. حدود دو سوم از این میزان، به عهده بودجه خاص قوه قضاییه گذاشته شده و باقی آن نیز از محل اعتبارات دولت باید تامین شود که از استاندار محترم انتظار می رود در این زمینه کمک کنند.

آیت الله آملی لاریجانی درباره شورای حل اختلاف شهرستان های استان ایلام نیز گفت: تمهیداتی جهت تامین فضای فیزیکی مناسب برای شوراهای حل اختلاف در شهرستان های استان ایلام اندیشیده شده که امیدواریم هر چه زودتر محقق شود.

بر اساس این گزارش، در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی، معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به بازرسی تیمی ۶۰ نفره از مدیران و کارشناسان قوه قضاییه برای بررسی مشکلات دستگاه قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان ایلام، به ارائه گزارشی از وضعیت مجموعه قضایی این استان پرداخت و مواردی در این جلسه به تصویب رسید که مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.