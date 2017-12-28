ارتباط مدیران و فعالان اقتصادی در استان بوشهر تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی جم بیان داشت: سفر به شهرستان‌های استان در راستای گام برداشتن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید و کارآفرینی است.

استاندار بوشهر تاکید کرد: مدیران کل و مدیران دستگاه‌های اجرایی با همفکری و تعامل و حضور در شهرستان‌ها شرایط را برای رفع موانع تولید فراهم کنند.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم اگر سفر به شهرستان جم مشکل یک واحد تولیدی را رفع کند هم مایه خوشحالی است و در راستای اشتغال زایی هر گامی که لازم باشد برخواهیم داشت.

گراوند تصریح کرد: ارتباط مستمر و دو سویه مدیران و فعالان اقتصادی نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.

استاندار بوشهر در سفری اقتصادی و دو روزه به شهرستان جم، در نشست‌هایی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان، ضمن شنیدن خواسته‌ها و نیازهای حوزه اقتصادی جم، از ایجاد پنجره واحد در استان و شهرستان‌ها برای رفع موانع تولید خبر داد.