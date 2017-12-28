قوانین دست و پاگیر در اجرای اقتصاد مقاومتی حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: واقعیت این است در توسعه نیافتگی بعضی از استان ها دچار عدم دقت در بعضی از موارد شده ایم.

وی به سرفصل های این عدم دقت ها اشاره کرد و افزود: گمان کردیم با فراهم کردن آب شرب، برق، خانه بهداشت و جاده آسفالت در روستاها به تمام وظیفه خود در قبال روستاییان عمل کرده ایم.

وی با بیان اینکه این عدم دقت آغاز سقوط رونق اقتصادی و توسعه روستاها را رقم زده است، ادامه داد: روستاها کانون تولید و ارزش آفرینی هستند و باید درآمدزایی و آموزش روستاییان مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی فقط بر روش قوه مجریه نیست.

وی متذکر شد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای اقتصاد مقاومتی توسط قوای کشور می توان دریافت نمی توان در اجرای اقتصاد مقاومتی فقط یک قوه را مسئول دانست و دو قوه دیگر مطالبه گر باشند.

رضوی با بیان اینکه انتخاب فرماندهی اقتصاد مقاومتی نشان دهنده حضور در جنگ اقتصادی است، تاکید کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی باید قوانین دست و پاگیر اقتصاد مقاومتی حذف شود.

به سمت اشتغال اجدادمان نرویم

وی با اشاره به ۶ مشخصه اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم در اجرای اقتصاد مقاومتی نباید به سمت اشتغال اجدادمان برویم.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال اجدادمان بران جوان تحصیل کرده روستایی جذابیت ندارد و اگر داشت جوانان به شهرها مهاجرت نمی کردند و نرخ بیکاری شهری از روستایی بیشتر نمی شد.

رضوی با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ درصد جمعیت حاشیه نشین شهرها، روستاییان و عشایر هستند، گفت: اگر توسعه اقتصادی روستاها مورد توجه قرار گیرد توسعه اقتصادی کشور آغاز می شود.