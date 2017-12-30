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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان خبرداد:

کیفی‌سازی درس ۴۰۰۰ دانش‌آموز گلستانی در طرح «کانون مدرسه»

کیفی‌سازی درس ۴۰۰۰ دانش‌آموز گلستانی در طرح «کانون مدرسه»

گرگان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان از کیفی‌سازی فعالیت‌های درسی چهار هزار دانش‌آموز در قالب اجرای طرح «کانون‌مدرسه» در استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، عبدالرحیم‌سیفی اظهار کرد: توجه به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از زبان هنر و آموزش‌های غیرمستقیم برای انتقال مفاهیم درسی از جمله مواردی است که در قالب فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی در سطح مراکز و مدارس در حال اجراست.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان هدف از اجرای این طرح را لذت بخش‌سازی مطالب درسی و محیط آموزشی دانست و افزود: مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری به عنوان متخصصان حوزه کودک و نوجوان تلاش می‌ کنند تا با ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان، زمینه توسعه و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را در سطح استان فراهم سازند.

وی در خاتمه یادآور شد: این طرح که از اول آبان ماه در حال اجرا ست، شاهد حضور پررنگ دانش‌آموزان در مراکز و نیز اجرای ویژه‌برنامه‌هایی از جمله قصه‌گویی، اجرای سرود، هنرهای نمایشی، معرفی کتاب، معرفی وقایع، برگزاری رقابت‌های فرهنگی، هنری و ادبی توسط مربیان کانون در سطح مدارس هستیم.

کد مطلب 4185229

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