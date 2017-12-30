به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، عبدالرحیم‌سیفی اظهار کرد: توجه به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از زبان هنر و آموزش‌های غیرمستقیم برای انتقال مفاهیم درسی از جمله مواردی است که در قالب فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی در سطح مراکز و مدارس در حال اجراست.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان هدف از اجرای این طرح را لذت بخش‌سازی مطالب درسی و محیط آموزشی دانست و افزود: مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری به عنوان متخصصان حوزه کودک و نوجوان تلاش می‌ کنند تا با ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان، زمینه توسعه و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را در سطح استان فراهم سازند.

وی در خاتمه یادآور شد: این طرح که از اول آبان ماه در حال اجرا ست، شاهد حضور پررنگ دانش‌آموزان در مراکز و نیز اجرای ویژه‌برنامه‌هایی از جمله قصه‌گویی، اجرای سرود، هنرهای نمایشی، معرفی کتاب، معرفی وقایع، برگزاری رقابت‌های فرهنگی، هنری و ادبی توسط مربیان کانون در سطح مدارس هستیم.