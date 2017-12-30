کارنامه ۱۰۰ روزه پارلمان محلی پایتخت/کارآموزان بهشت گرفتارروزمرگی

به گزارش خبرنگار مهر، قابل حدس بود لیستی که با وجود ادعای تخصص گرایی کم تر این معیار را در انتخاب هایش در اولویت قرار داده چنین آغازی هم داشته باشد. شاید مهم ترین اتفاق این دوره از شورا علنی کردن جلسات یکشنبه باشد و بررسی علنی پرونده هایی که پیش از این در روزهای یکشنبه و پشت درهای بسته بررسی می شد. اما وقتی جلسات غیررسمی اعضای شورا قبل از آغاز جلسه علنی برگزار شد و دیدار با شهردار هم در همین جلسات تعریف شد مشخص شد همیشه حرف هایی هستند که نمی توان در حضور رسانه ها زد.

تنها دلخوشی شاید این باشد که این شورا مصوبه ای پشت درهای بسته ندارد. اما همچنان حرف های اصلی در جلسات غیر رسمی زده می شود. دستور جلساتی که مشخص نیست بر اساس کدام اولویت شهر در دستور کار قرار می گیرند و دعوت از مهمانانی که بارها به شورا آمده اند و دستاوردی هم برای شهر نداشته اند. واکنش دیرهنگام به حوادث شهری مانند زلزله از دیگر نقاط ضعف این شورا است.

عابدین سالاری اسکر سردبیر هفته نامه طهران شهر در ارزیابی عملکرد ۱۰۰ روزه شورای پنجم معیار و ملاک هایی را تعریف کرده است که بر اساس آن شورای پنجم در ۳ ماهه نخست فعالیت های خود کارنامه قابل توجهی نداشته است.

او در خصوص نحوه انتخاب ملاک های این ارزیابی توضیح داده است: این معیارها، با توجه به محیطِ عملِ آن فرد یا سیستم، مجموعه امکانات و اختیارات و محدودیت های آن تعیین می شود. تجربه و مطالعه من در حوزه مسائل شهری، نهایتا منتج به الگو و مدل زیر شد. در این مدل دو کارکرد «قانون گذاری» و « نظارت» به عنوان دو کارویژه اصلی شورای شهر به عنوان نهاد ناظر و فرادست بر شهرداری مورد توجه قرار می گیرد. برای عملی شدن (تحقق) این دو کارکرد، یکسری شاخص استخراج شده است. برای کارکردِ « نظارت» دو متغیر؛ «نطق پیش از دستور» و « تذکرات هر عضو» و برای کارویژه «قانون گذاری» دو متغیر؛ «موافقت یا مخالفت با لوایح و طرح ها (میزان مشارکت و تسلط هر عضو بر موضوعات)» و «ارائه (طراح اصلی بودن) طرح های تاثیرگذار و خاص» تعریف می شود. از آنجائیکه شورای شهر باید شورای مردم شهر باشد، باید معیاری(شاخصی) جهت محاسبه میزان «مردمی بودن» هر عضو تعیین شود. «میزان حضور در مناطق شهری و محلات» شاخص نسبی مناسبی برای این موضوع است.

به گفته وی مبنای جمع آوری اطلاعات راجع به هر عضو، جلسات علنی شورا از روز رسمی شدن (شهریور ۹۶) تا به امروز بوده است. روش جمع آوری اطلاعات نیز بدین صورت است که اظهارنظرها و موضع گیریهای مؤثر راجع به مسائل و موضوعات شهر و شهرداری به عنوان شاخص کلی عملکرد آنها مورد توجه قرار گرفته است. این اظهارنظرها شامل «محتوی نطق پیش ازدستور»، «مخالفت یا موافقت با لوایح وطرح های در دستور (میزان مشارکت و تسلط بر موضوعات)»، «ارائه طرح (طراح اصلی) تاثیرگذار و خاص» و «تذکرات» هرعضو به شهرداری است.

«حضور در مناطق شهری و محلات» به عنوان پنجمین شاخص مورد توجه قرارگرفته است. درچهار بخش اول که مربوط به صحن علنی شورا است، خواننده تاحدی می تواند با بررسی محتوای اظهارنظرها به میزان «تسلط، تاثیرگذاری و کارآمدی» هر عضو پی ببرد. سایت رسمی شورا، سایر سایت های خبری و کانال های تلگرامی منبع اطلاع یافتن ازحضورِ عضو شورا در مناطق و محلات شهر بوده است. این شاخص اخیر نیز در نوع خود قابل توجه است، چرا که میزان اختصاص زمان به موضوعات شهر از نزدیک و رودر رو با مردم را نشان می دهد. در این بخش ممکن است برخی بازدیدهای اعضا مورد توجه قرار نگرفته باشد که به دلیل عدم اطلاع از آن بازدید بوده است. درعین حال ممکن است برخی از بازدیدها صرفا سخنرانی و یا حضور نمادین در مراسمات باشد که در این بررسی مد نظر ما نبوده است.

سالاری اضافه کرد: البته برخی از اعضای شورا، دو اشکال به این تکنیک قضاوت (نمره دهی) وارد می کنند؛ یکی اینکه می گویند، اعضا شورا تعداد زیادی جلسات کارشناسی و کمیسونی داشته و در آنجا ساعت ها وقت می گذارند و مدعی هستند که در این روش، این تلاش آنها مورد محاسبه قرار نمی گیرد که به نظر نگارنده این اشکال چندان قابل قبول نیست و هر تلاشی که اعضا شورا به هر صورتی انجام می دهند نهایتاً در قالب مصوبات آنها قابلیت اجرایی و قانونی پیدا خواهد کرد. (به عبارت دیگر اگر همه مباحث مطرح شده در کمیسیون ها در نهایت تبدیل به قانون، آیین نامه و یا اصلاحات مشخص نشود، قابلیت ارزیابی و قضاوت نخواهد داشت). برخی اعضا مدعی اند که بخشی از وقت خود را به پیگیری مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان مردمی به دفاتر خود اختصاص می دهند. این مورد اولا در خصوص همه اعضا صدق نمی کند و از طرفی حجم مراجعات مردمی در مقام مقایسه با جمعیت میلیونی تهران عدد قابل توجهی نیست. می توان گفت که دو اشکال شکلی اشکال فوق خدشه چندانی به مدل ما وارد نمی کند.