بهبود اعتبارات پروژه راه آهن یاسوج/ شتاب بخشی به پروژه ریلی استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی در تشریح مباحث مطرح شده در دیدار با وزیر راه و شهرسازی افزود: در این دیدار، بر توسعه و تقویت راه های استان، افزایش سرعت احداث پروژه ارتباط ریلی در استان و برخورداری استان از راه آهن تاکید شد.

احمدی اهداف و هدفگذاری های برگزاری این نشست را تبیین و طرح مشکلات پروژه ها و برنامه های حوزه راه و شهرسازی استان در بخش های راه، حمل و نقل، توسعه فرودگاهی، مباحث مسکن مانند بافت های فرسوده، پروژه های ملی استان، نگه داری راه ها و موضوع آزمایشگاه فنی خاک عنوان کرد.

وی افزود: با برگزاری این جلسه و احصا و هدفگذاری برای رفع مشکلات، شاهد تحقق بیش از پیش و شتاب بخشی به پروژه های حوزه حمل و نقل، احداث پروژه ها و نگه داری جاده ها خواهیم بود.

استاندار با اشاره به پروژه های ملی تعریف شده در استان گفت: افزایش اعتبارات و تخصیص برای تکمیل پروژه های ملی موجود در استان مورد تاکید قرار گرفت.

احمدی از دیگر مباحث مطرح شده را حوزه حمل و نقل هوایی استان دانست و بیان کرد: تقویت و بهبود پرواز های فرودگاه یاسوج و همچنین جابه جایی زندان مرکزی شهر یاسوج نیز در این نشست مطرح شد و مقرر شد اقدامات مناسبی در این راستا انجام شود.

احمدی از ارائه گزارش عملکرد حوزه راه و شهرسازی استان و بیان مشکلات بخش های مختلف زیرساختی استان در این دیدار خبر داد و عنوان کرد: بخش ها و پروژه های مختلف حوزه راه و شهرسازی در این نشست بررسی و مقرر شد که اقدامات لازم در این حوزه عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد دارای تعداد بسیار بالایی پروژه در حوزه راه و شهرسازی است که چندین سال است با کمبود اعتبارات مواجه شده اند و همچنین وضعیت توپوگرافی استان، هزینه تمام شده راهسازی را افزایش می دهد.