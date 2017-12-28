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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

فرماندار فیروزه:

سال آینده ۱۰۰درصد روستاهای فیروزه از نعمت گاز برخودار می شود

سال آینده ۱۰۰درصد روستاهای فیروزه از نعمت گاز برخودار می شود

نیشابور -فرماندار فیروزه گفت : طبق تمهیدات صورت گرفته سال آینده ۱۰۰ درصد روستاهای شهرستان فیروزه از نعمت گاز برخودار می شوند.

محمد حسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : خوشبختانه با تمهیدات و اقداماتی که در دولت صورت گرفته است تمامی شهرها و روستاها در کشور به تدریج از نعمت گاز برخودار می شوند .

وی افزود: در شهرستان فیروزه بیش از ۴۰ روستا از سال  ۱۳۹۴ تا کنون از نعمت گاز برخودار شده اند که تا قبل از سال ۱۳۹۴ تنها ۱۸ درصد مردم این شهرستان از نعمت گاز برخودار بودند .

فرماندار فیروزه ابراز کرد : میزان برخورداری مردم  فیروزه از نعمت گاز ۸۷ درصد است که تلاش می شود با بهره برداری از فاز نهایی گازرسانی به روستاهای این شهرستان  در سال ۱۳۹۷ شاهد گازرسانی به ۱۰۰ درصد مناطق روستایی باشیم.

صالحی ابراز کرد: گاز نعمتی خدادادی است و یکی از ذخایر سرشار در ایران محسوب می شود که متعلق به مردم است تا با این نعمت بتواند خانه های خود را در زمستان گرم کنند و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم به مردم خدمت رسانی کنیم.

کد مطلب 4185246

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