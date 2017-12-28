پیکر مطهر ۳ شهید مدافع حرم در ورامین تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر سه شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) پیش از ظهر پنج شنبه با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان شهرستان ورامین در میدان امام حسین(ع) این شهرستان تشییع و در گلزار شهدا خاکسپاری شد.

اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار و شهید پرور شهرستان ورامین از پیر و جوان با حضور گسترده خود در این مراسم نشان دادند که ادامه دهنده راه شهدا هستند.

شهیدان «یاسین غلامی»، «محمد اکبر رضایی» و «ناظر حسینی رحیمی» شهدای لشکر فاطمیون بودند که ماه گذشته به دست تروریست های تکفیری داعش به شهادت رسیده و امروز ورامین را عطرآگین کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی بر پیکر مطهر این سه شهید گلگون کفن دفاع از حریم آل الله نماز اقامه کرد.

شهرستان ورامین تا کنون ۶۳ شهید مدافع حرم تقدیم اسلام کرده است.