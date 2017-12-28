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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

اطفای حریق بامدادی در حسینیه درکه

اطفای حریق بامدادی در حسینیه درکه

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران جزئیات آتش سوزی در حسینیه‌ای واقع در درکه تهران را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی  در خصوص جزییات  آتش سوزی حسینیه درکه گفت: این حریق در ساعت ۱:۴۵ بامداد امروز(پنجشنبه) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و پس از آن دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک حسینیه یک طبقه بود که در آن یک نیم‌طبقه به صورت بالکنی وجود داشت؛ داخل این حسینیه مقداری فرش، موکت و لوازم دیگر قرار داشت و دچار حریق شده بود که به سرعت آتش‌نشانان عملیات را آغاز کرده و از گسترش حریق جلوگیری کردند.

ملکی با بیان اینکه در این حادثه کسی مصدوم نشد ادامه داد: پس از پایان عملیات و ایمن سازی محل برای بررسی علت حادثه تحویل عوامل انتظامی شد.

کد مطلب 4185261
نورا حسینی

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