اطفای حریق بامدادی در حسینیه درکه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی در خصوص جزییات آتش سوزی حسینیه درکه گفت: این حریق در ساعت ۱:۴۵ بامداد امروز(پنجشنبه) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و پس از آن دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک حسینیه یک طبقه بود که در آن یک نیم‌طبقه به صورت بالکنی وجود داشت؛ داخل این حسینیه مقداری فرش، موکت و لوازم دیگر قرار داشت و دچار حریق شده بود که به سرعت آتش‌نشانان عملیات را آغاز کرده و از گسترش حریق جلوگیری کردند.

ملکی با بیان اینکه در این حادثه کسی مصدوم نشد ادامه داد: پس از پایان عملیات و ایمن سازی محل برای بررسی علت حادثه تحویل عوامل انتظامی شد.