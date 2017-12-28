۷ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان:

هوای اصفهان ناسالم است/شاخص کیفی ۱۲۶

اصفهان - رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان گفت: از اول آذر تاکنون تنها ۲ روز هوای سالم در اصفهان داشتیم و دیروز و امروز بار دیگر شاهد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستیم.

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از اول آذرماه تاکنون تنها دو روز هوای سالم در اصفهان داشتیم و دیروز و امروز شاهد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستیم.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان با ۱۲۶ در وضعیت سالم ثبت شده است، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد با ۱۳۴، بلوار دانشگاه ۱۲۹، چهارباغ خواجو ۱۲۵، میدان امام حسین (ع) ۱۴۳، خیابان پروین با ۱۱۸، رودکی ۱۱۷ و بزرگراه خرازی ۱۱۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان نیز سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینی‌شهر با میانگین شاخص کیفی ۱۲۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است و در کاشان با ۷۲، مبارکه ۷۷ و سگزی با ۹۲ سالم گزارش می‌شود.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.

