به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره جنوبی امروز پنجشنبه تایید کرد که هیچ مدرکی مبنی بر اثبات این ادعا وجود ندارد که وجوه پرداخت شده به کارگران کره شمالی صرف تامین مالی برنامه تسلیحاتی پیونگ‌یانگ شده است.

گفتنی است سال گذشته دولت سئول از بابت اینکه دستمزد پرداخت‌شده به کارگران شاغل در «کائسونگ» مجتمع صنعتی مشترک بین ۲ کشور، به اجبار به دولت پیونگ‌یانگ واگذار می‌شود تا صرف برنامه تسلیحاتی کره‌شمالی شود، ابراز نگرانی کرده بود.

این مجتمع صنعتی در حال حاضر تعطیل است حال‌آنکه در ماه میلادی جولای و به فاصله ۲ ماه بعد از آنکه «مون جائه این» رئیس جمهوری فعلی کره جنوبی به قدرت رسید؛ یکی از مقامات این کشور نسبت به اتهاماتی که دولت قبلی سئول علیه پیونگ‌یانگ مطرح کرده بود؛ ابراز تردید کرد.

تعطیلی کائسونگ اقدامی یکجانبه از سوی «پارک گئون های» رئیس جمهوری وقت کره جنوبی بود که بلافاصله در اعتراض به یکی از آزمایشات موشکی کره شمالی انجام گرفت.

به‌ این‌ترتیب، با حکم امروز هیئت تحقیقاتی کره جنوبی، مشروعیت تعطیلی کائسونگ زیر سوال میرود. البته رئیس جمهوری فعلی کره جنوبی از امکان بازگشایی این مجتمع صنعتی به شرط پیشرفت در مذاکرات صلح شبه‌جزیره کره خبر داده بود حال‌آنکه عملی شدن چنین وعده‌ای دشوار است.

از سوی دیگر، گروهی از تجار کره جنوبی که کارخانه‌هایی در کائسونگ دارند، خواهان عذرخواهی رسمی دولت سئول از بابت خسارت ناشی از تعطیلی این مجتمع صنعتی شده‌اند.