امروز جنگ نرم راهبرد دشمنان برای مقابله با جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی ظهر امروز در جمع اساتید بسیجی خوزستان، اظهار داشت: دشمنی غرب و شرق با نظام جمهوری اسلامی مشهود و روشن است و مرور حوادث پس از انقلاب نشانگر این واقعیت است که پیروزی ملت ایران در انقلاب برای آنها به عنوان یک شکست محسوب می شود.

سخنگوی شورای نهگبان با بیان اینکه کشور ما برای رسیدن به تحولات و پیشرفت ها سختی های زیادی را تحمل کرد و در این مسیر صدها هزار شهید نیز تقدیم شد، افزود: دشمنان ملت ایران برای شکست انقلاب اسلامی از روش های زیادی استفاده کردند که از جمله آن جنگ مستقیم، تهاجم فرهنگی و براندازی نرم است.

وی ادامه داد: روش ها و شیوه های این دشمنان بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحمیل می شد و در فکر سرنگونی انقلاب اسلامی بودند و همچنان هنوز دشمنی پیدا می شود که می گوید می خواهم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را سرنگون کنم اما تجربه نشان داده است که او هم مانند دیگران شکست خواهد خورد.

کدخدایی اقتدار مستحکم ملت ایران در حمایت از نظام را دلیل عصبانیت دشمنان جمهوری اسلامی دانست و گفت: به همین خاطر دشمن راهبرد جنگ نرم را به عنوان شیوه خود برای مقابله با جمهوری اسلامی انتخاب کرده است و پیروزی همیشگی ایران در جنگ سخت را نیز می توان یکی دیگر از گزینه های دشمن برای استفاده از این راهبرد بر علیه ملت ایران دانست.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه دشمنان به این باور رسیده اند که اسلام پس از انقلاب با بعضی از دیگر کشورهای منطقه متفاوت است، گفت: دشمن برای شناخت بهتر از نظام ، هزینه های زیادی را صرف کرد تا با روحیه مردم همیشه در صحنه ایران و نیز اسلام بعد از انقلاب آشنایی پیدا کند.

وی افزود: یکی از عوامل موفقیت انقلاب این است که اسلام بعد از آن، بر استقلال تکیه دارد و این موضوع دشمنان ما را تحریک کرده تا ماهیت این انقلاب را دچار انحراف و دستخوش تغییرات کنند.

این مقام مسئول در شورای نگهبان ، یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب ما برخی از رژیم ها تحت نفوذ دشمنان جمهوری اسلامی ایران ، نام خود را به "جمهوری اسلامی" تغییر دادند و این امر به این خاطر است که رژیم های اینگونه مرتجع هستند.

کدخدایی جایگاه ولایت فقیه را از ویژگی و اهمیت بسیار والا و مهمی برشمرد و گفت: وقتی به ولی فقیه و جایگاه ولایت هجمه می آورند باید متوجه باشیم که همچنان بدخواهان ملت ایران در راستای اهداف شوم خود در تلاش برای زیر سوال بردن نظام جمهوری اسلامی هستند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب هجمه به شخصیت هایی مانند شهید بهشتی توسط این بدخواهان نیز در دستور کار قرار داشت تا با سلب اعتبار مقامات و اسلام بتوانند نظام را زیر سوال ببرند.

وی همچنین یکی از مهم ترین مولفه های تحقیر انسان مسلمان در دوره ستم شاهی پهلوی که به عنوان یک رژیم تحت تاثیر دشمنان مردم ایران بود را می توان عدم فضای لازم برای ترویج سبک زندگی اسلامی عنوان کرد و گفت: دوره پهلوی از جمله دورانی است که ملت ایران ظلم زیادی را شاهد بودند.