کمیت گرایی آسیب جدی نظام آموزش عالی/نظارت ها افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید ظهر پنجشنبه در نشست خبری بیان داشت: واقعیت این است که کمیت گرایی آسیب جدی به نظام آموزش عالی وارد کرده و دانشگاه جامع علمی و کاربردی هم از این امر مستثنی نیست. آسیب کمیت گرایی دامن همه دانشگاه ها به خصوص دانشگاه علمی کاربردی را گرفت.

وی عنوان کرد: طی چند سال گذشته از ۳۰۰مرکز به ۹۵۰مرکز علمی کاربردی رسیدیم. تعداد دانشجویان ما از ۱۲ هزار نفر به ۸۰ هزار نفر رسید و باعث شد دانشگاه به سمت کمیت برود و کیفیت خود را از دست بدهد و این دانشگاه بدلی بشود برای نظام آموزشی نظری در حالی که ما نظام آموزش عملی بودیم. لذا برای فائق آمدن بر این آسیب و کیفیت بخشی به نظام آموزشی سه قدم عمده را برداشتیم. نظارت، ماموریت گرایی و هویت بخشی به مراکز علمی کاربردی در دستور کار قرار دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از تشدید نظارت بر عملکرد مراکز علمی کاربردی خبر داد و افزود: برای کیفیت بخشی لازم بود نظارت بر مراکز تشدید شود، لذا در قدم اول معاونت نظارت و ارزشیابی در مرکز و کارشناس نظارت در استانها فعالیت خود را آغاز کرده اند. یکی از نتایج آن این است که از هزار مرکز علمی کاربردی به ۸۴۶ مرکز مجوز پذیرش دانشجو داده شد.این گام مهمی در جهت کیفی سازی بود.

به گفته وی، بازدید ها و نظارت ها باعث شد مراکز غیر تخصصی که خودشان هم اجازه پذیرش دانشجو داشتند دیگر نتوانند در حوزه ای که بخواهند دانشجو بگیرند.مرکزی که در زیر گروه صنعت دانشجو می گیرد دیگر نمی تواند در گروه فرهنگ و هنر دانشجو بگیرد. دانشگاه جامع اکنون در مرحله ساماندهی مراکز است و توسعه مراکز در دستور کار ما نیست.

امید خاطرنشان کرد: در قدم دوم ماموریت گرایی را در دستور کار قرار دادیم. در سال ۱۳۸۵تعداد هزار و ۷۰۰ کد رشته محل داشتیم. در سال ۹۴ این رقم به ۱۶ هزار و در سال ۹۵ به ۱۲ هزار، در مهر ۹۶به ۸ هزار و در بهمن ۹۶ به ۶۲۰۰ کد رشته محل تقلیل داده ایم.

وی افزود: البته معتقد هستم باید این تعداد باز هم کاهش یابد ولی بنا بر شرایط مراکز، حرکت ما در راستای تقلیل کد رشته محل ها آهسته است. ما در چهار گروه کشاورزی، صنعت، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت داریم. رشته ها و دوره های دانشگاه علمی و کاربردی ماموریتی است و انشاالله مهر ۱۳۹۷ قدم اصلی را برای مهارتی شدن بر خواهیم داشت.

مراکز علمی و کاربردی دارای اساسنامه می شوند

امید با اشاره به لزوم هویت بخشی به مراکز علمی وکاربردی، اظهارداشت: مراکز ما بعد از ۲۵سال برای اولین بار دارای اساس نامه مصوب می شوند و ما از اول امسال شروع کردیم. این اقدام با تصویب شورای گسترش مراکز آموزش عالی موجب می شود مراکز علمی و کاربردی دارای هویت حقوقی شوند و در چارچوب قواعد فعالیت کنند. اساسنامه به کسانی داده می شود که تقاضای مرکز کرده باشند و مجوز مراکز قابل واگذاری نیست.

به گفته وی، آنهایی مراکز را جابجا کرده و انتقال داده اند واقعا مسیر بسیار سختی را در پیش خواهند داشت. انشاالله در کنار مراکز آموزش علمی کاربردی، مراکز نوآوری و رشد هم ایجاد می کنیم.تا بتوانیم به هدف واقعی نزدیک شویم . در هفته پژوهش تهران جز دانشگاه های برتر در حوزه پژوهشهای کاربردی شناخته شدیم.

ایجاد شورای مرکزی دانشگاه علمی کاربردی پس از ۱۲سال تعطیلی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشوراز فعالیت شورای مرکزی دانشگاه به عنوان رکن سوم این دانشگاه یاد کرد و گفت : مراکز آموزش عالی در کشور دارای ارکانی مانند رئیس و هیآت امنا هستند و دانشگاه علمی کاربردی یک رکن اضافه به اسم شورای مرکزی دارد. این شورا مصوبات خوبی داشته که از آن جمله می توان به موضوع پذیرش دانشجوی خارجی و پذیرش تاسیس مراکز در خارج از کشور اشاره کرد. در همین راستا از کشورهای عراق و افغانستان دانشجو داریم و شرایط برای تاسیس مراکز در و اقلیم کردستان، ناصریه عراق فراهم است و موضوع ایجاد یک مرکز در مسقط عمان هم در این سفر مطرح شد.

به دنبال مقطع دکتری نیستیم

امید در این نشست با اشاره محدودیت های موجود در پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد خاطر نشان کرد : تا سال ۱۳۹۳دوره های ارشد دردانشگاه جامع وجود داشته و بعد از آن متوقف شد و هنوز تعداد زیادی دانشجو داریم که در این مقطع فارغ التحصیل نشده اند و تا پایان سال ۱۳۹۷تعیین تکلیف خواهند شد. ما از سال ۱۳۹۸به صورت محدود برای کارشناسی ارشد حرفه ای و کمک به برخی پروژه های بخش صنعت اقدام خواهیم کرد و اصلا بدنبال مقطع دکتری نیستیم.

مراکز آموزش عالی هنوز نسل اولی هستند

امید در خصوص وضعیت دانشگاههای کشور از حیث آموزشی و علمی گفت: بر این باورم که مراکز علمی و دانشگاههای مانسل اولی هستند و به صورت محدود تعدادی از دانشگاهها در کشور وارد نسل دوم یعنی پژوهش محور شده و انتقال تکنولوژی را انجام می دهند هرچند ما زیر مجموعه وزارت علوم هستیم ولی دانشگاه جامع آموزشهایش مهارتی و کار آفرینی است و دانش آموخته مراکز علمی کاربردی زودتر شغل پیدا می کنند لذا به نسل سوم نزدیکتر هستیم

فراخوان جذب مدرسین دانشگاه جامع بهمن ماه منتشر می شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به نقش مدرسین در پیشبرد اهداف آموزشی اشاره کرد و افزود : برای جذب مدرسین مسیر جدید ما از طریق فراخوان است .که سالی یک یا دو مرتبه انجام می شود. برای فراخوان بهمن ماه در حال نیاز سنجی هستیم و علاوه بر آن شاخصهای اختصاصی هم مد نظر خواهد بود. در سال جاری از مجموع ۴۶هزار داوطلب مدرس که در فراخوان شرکت کردند کمتر از ۷۰۰۰نفر پذیرفته شدند.

وی تاکید کرد: نقش مدرس خوب و اجرای درست برنامه های درسی بسیار حائز اهمیت است که در این راستا از ابتدای مهر امسال تا پایان شهریور ۱۳۹۷مدرسینی که قبلا هم جذب شده اند مورد ارزیابی قرار می گیرند و اگر نتوانند امتیازات لازم را کسب کنند قرارداد شان تمدید نمی شود .

کیفیت مراکز علمی کاربردی هرمزگان متوسط رو به بالاست

امید در تشریح وضعیت آموزشی مراکز علمی کاربردی استان هرمزگان اظهارداشت: در کل کشور تعداد دانشجو ها کاهش پیدا کرده است و این کاهش تا سال ۱۴۰۱ادامه خواهد داشت ولی در هرمزگان تعداد دانشجو افزایش داشته است و از این حیث رتبه اول کشور را داراست. از زمان مسئولیت دکتر جاودان کیفیت آموزشی هم روند رو به رشدی پیدا کرده است و روز به روز هم بهتر می شود.

وی ابرازداشت: آموزشهای مهارتی مستلزم پرسشگری است و انتظار می رود اصحاب رسانه با مطالبه گری زمینه موفقیت بیشتر را فراهم آورند. موضوعی که البته باید به آن اشاره کنم تعداد کم مراکز غیر دولتی است یعنی از مجموع ۲۰مرکز علمی و کاربردی تنها ۴مرکز غیر دولتی هستند که از میانگین کشور پایین تر است.

به گفته امید، گسترش کمی مراکز در دستورکار نیست اما در استانهایی مثل هرمزگان ، ایلام ، خوزستان،بوشهر و سیستان و بلوچستان که آموزشهای مهارتی کمتر توسعه یافته وکمتر توجه شده ،با احصائ نیازها تنها به بخش خصوصی مجوز ایجاد مراکز داده می شود. البته نیاز هرمزگان در زمینه گردشگری ، صنایع و کشت گلخانه ای است.

وی افزود: ملاک ما برای اعطای مجوز داشتن محیط واقعی کار و فعالیت در چارچوب ماموریت خودشان می باشد .هرچند در استان هرمزگان تاکنون پیشنهادی نداشتیم اما رایزنی های خوی با رئیس منطقه آزاد قشم داشتیم و یک مرکزهم آمادگی برای ایجاد مرکز در مسقط اعلام کرد .

امید تصریح کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم ،همراهی صددرصدی مراکز این استان دربحث اساسنامه با دانشگاه جامع است .هرچند برخی استانها کم لطفی کردند اما هرمزگان در این زمینه هم پیشرو است.

تربیت دانشجو متناسب با نیاز جامعه در اولویت قرار دارد

موسی جاودان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان درجمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود : رسالت مراکز علمی کاربردی ،پاسخگویی به نیازهای جامعه است . لذا اولویت اصلی ما باید کمک به حل مشکل بیکاری و تربیت دانشجو براساس نیاز جامعه است. برای تحقق این امر تقویت تمایل به کار و ایجاد مراکز در محیط واقعی کار یک ضرورت است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان با تاکید بر نیاز سنجی و حرکت مراکز علمی به سمت دانشجوی توانمند و کار آفرین گفت: از مهرماه ۱۳۹۶احصاءنیازهای جامعه با هدف کمک به بخشهای مختلف صنعتی، خدمات اجتماعی، گردشگری و کشاورزی آغاز شده است.

وی ادامه داد: هرچند جامعه جوان ما گرایش به کسب مدرک دارد، اما مدرسین باید تلاش کنند به دانشجویان کار، مهارت و حرفه آموزش داده شود. اگر در این راستا بتوانیم درست عمل کنیم قطعا بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد. مراکز علمی و کاربردی با همکاری بخشهای صنعتی، کشاورزی وفرهنگی خواهند توانست نیروی متخصص و کارآفرین را تربیت کنند .

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان با اشاره به کاهش کد رشته محل مراکز استان اظهار داشت: از ۲۲۵کد رشته محل به ۱۵۳کد رشته محل کاهش یافته است. و در نظر داریم ایجاد رشته محل ها و دوره ها متناسب با نیاز واقعی بازار کار باشد .