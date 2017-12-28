میامی محروم نیست/ معدن و گردشگری ۲ظرفیت اصلی توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کریمی در آئین معارفه شهردار جدید میامی که ظهر پنج شنبه با حضور مسئولان برگزار شد، ضمن تاکید بر عدم الصاق پیوند محرومیت به دنبال نام این شهرستان، بیان کرد: اگر از ظرفیت های این شهرستان مانند گردشگری و معادن غنی به خوبی بهره گیریم قطعاً شاهد توسعه اقتصادی فراوانی خواهیم بود.

وی افزود: میامی را می توان یکی از غنی ترین منابع معدنی کشور دانست که این امر در کنار داشته های گردشگری و معنوی فراوان از این شرقی ترین شهرستان های استان سمنان، می تواند شهرستانی توسعه یافته بسازد که اعتماد و خودباوری در کنار نیروی جوانی شاخصه های مهم آن محسوب شود.

فرماندار میامی بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری با همراهی شهردار جدید این شهر می بایست به مقوله توسعه گردشگری و همچنین مهیا ساختن شرایط پذیرایی از مسافران در سایه افزایش ماندگاری زائران رضوی، نگاه ویژه ای داشته باشند.

کریمی با بیان اینکه باید از تجارب مدیران گذشته درس گرفت، گفت: امروز ماراتن خدمت رسانی به مردم با تکمیل شدن ضلع شهرداری آغاز شده و باید بدون در نظر گرفتن نام ها و افراد، تنها به توسعه شهر بپردازیم.

علیرضا سالار شهردار سابق میامی نیز در این مراسم ضمن اشاره به انجام هشت هزار تن آسفالت در چهار سال اخیر، گفت: بودجه سالجاری شهرداری میامی دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محمد صادقی شهردار میامی نیز در این مراسم، گفت: توسعه میامی می تواند در راستای میزبانی از زائران رضوی و همچنین ارتقای خدمات شهری به مردم تاثیر گذار باشد که این امر جز در سایه همراهی شورای شهر و سایر مسئولان شهری و شهرستانی میسر نیست.

در این مراسم محمد صادقی بجای علیرضا سالار به عنوان شهردار میامی معرفی شد.