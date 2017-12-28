به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی پیش از ظهر پنج‌شنبه در نهمین جشنواره علامه حلی که در مجتمع عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: گاهی برخی با افراط بیان می‌کنند که سنن گذشته در حوزه‌های علمیه نباید تسری پیدا کند و اعتقاد دارند که تنها باید از روش‌های جدید استفاده کنیم و برخی نیز معتقدند که تنها باید از روش‌های سنتی در حوزه‌های علمیه استفاده کنیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد در این دیدگاه‌ها افراط و تفریط وجود دارد و ما نیز در این مسئله نظریه منسجم و متعادل را انتخاب می‌کنیم؛ حوزه‌های علمیه یک نهاد تاریخی پیوسته و پرثمر در زمینه علم و دانش و ترویج دانش‌های اسلامی دارد و با سنن و روش‌های گوناگون حوزه‌های علمیه نیز به سادگی نمی‌توان برخورد کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: ما شاهد گنجینه‌ای بزرگ در حوزه‌های علمیه هستیم که برخاسته از همین سنت‌ها است ولی در هر صورت به دنبال دلیل و استدلال هستیم و از تجربیات دیگران نیز استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به رویکرد دلیل محوری حوزه‌های علمیه بیان کرد: حوزه‌های علمیه همواره با رویکرد استدلالی میزبان تجربیات نو و اصولی هستند و از تجربیات مفید دیگران استفاده می‌کنند.

آیت‌الله اعرافی گفت: علامه حلی تربیت شده مکتب حوزه‌های علمیه است و ایشان آثاری آفریده‌اند که بر تاریخ سیادت می‌کند؛ ما در هر عصری که تاریخ حوزه‌های علمی را مطالعه کنیم، چهره‌های بزرگی را مشاهده می‌کنیم که در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی مولد بودند و آثار بی‌نظیر و کم‌نظیری داشته‌اند.

مباحثه به پژوهش محور شدن حوزه‌های علمیه کمک می‌کند

وی گفت: مقوله مباحثه و پیش مباحثه از مهم‌ترین نظام‌های آموزشی است که به پژوهش محور شدن حوزه‌های علمیه کمک زیادی می‌کند به همین دلیل به این مسئله باید توجه ویژه‌ای شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: علم اصول و دانش‌های روش شناختی ما دانش‌های فاخری هستند که باید به این میراث مهم توجه داشته باشیم؛ حوزه علمیه قم این افتخار را دارد که دریچه‌های آن به روی تجربه‌های جدید باز بوده است؛ بسیاری از هیئت‌های خارجی وقتی که بهره‌گیری حوزه از فناوری‌های نوین را می‌بینند، شگفت‌زده و متعجب می‌شوند.

وی گفت: متون حوزوی نیز نباید ساده و سنگین باشد چراکه ساده گیری و سنگین بدون متون تحصیلی موجب بد و سخت فهمی می‌شود.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر اهمیت تحصیل و تدریس هم‌زمان در حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: تقریر نویسی خدمت بزرگی به استادان بوده است که حتی در مواردی موجب احیا و ارتقاء علمی استادان نیز شده و این بسیار بااهمیت است.

وی اظهار کرد: نظام آزاد حوزه‌های علمیه، علمای بزرگی و بسیار زیادی را تربیت‌کرده است به همین دلیل این مسئله نیز بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ ارزیابی‌ها در نظام حوزه نیز دقیق بوده است؛ از دیگر سنن حوزوی نشست‌های علمی و ارزیابی‌های تخصصی علمی طلاب و دروس خارج بوده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: تحولات بزرگی نیز در حوزه پژوهش در حوزه رخ داده است و حوزه قدم‌های بزرگی در رفع مشکلات پژوهش و نیازهای روز برداشته است که امیدواریم به زودی شاهد ثمرات و برکات آن باشیم.